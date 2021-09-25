У Києві голий хлопець розбив скляну пляшку об голову відвідувача кафе (відео)

Нападник — 23 річний уродженець Житомирської області — дістав пляшку зі сміттєвої урни. Пояснити свій вчинок хлопець не зміг. У поліції не виключають, що той перебував під впливом наркотиків.

На вулиці Антоновича в Голосіївському районі Києва стався напад на літньому майданчику одного із закладів громадського харчування. На відеозаписах, які опублікували в соціальних мережах, видно, що нападником виявився голий чоловік з довгим волоссям і з одним носком на нозі.

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Молода людина спочатку неквапливо йшла повз столиків кафе, а потім дістав з урни порожню скляну пляшку і вдарив нею по голові чоловіка, який відпочивав в невеликій компанії відвідувачів. Далі між нападаючим і компанією сталася невелика бійка.

Коли гостра фаза конфлікту завершилася, чоловік осколками тієї ж пляшки став різати собі обличчя.

В ГУ Нацполіціі Києва розповіли, що незабаром після інциденту хлопця затримали — до приїзду копів його утримували свідки бійки. Нападником виявився 23-річний уродженець Житомирської області. Правоохоронці припускають, що в момент нападу хлопець перебував під впливом наркотичних засобів, пояснити свою поведінку він не зміг.

Постраждав внаслідо удару пляшкою 26-річний чоловік. Прибулі на місце події медики надали йому необхідну допомогу.

Правоохоронці почали розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Суд обрав чоловікові — тепер уже підозрюваному — запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає максимальне покарання вигляді тюремного терміну до семи років.

Нагадаємо, що під час матчу між командами "Динамо" і "Олександрія" відбулася бійка між уболівальниками. Ультрас запалили фаєри на 10-й хвилині футбольного поєдинку. Після того, як інші вболівальники зробили їм зауваження, пояснивши, що через піротехніку їх дітям важко дихати, розпочався конфлікт. Розбороняти сторони довелося правоохоронцям.

Крім того, на початку вересня у Верховній Раді сталася бійка між депутатом від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенко і нині виключеним із президентської фракції нардепом Гео Леросом. Інцидент стався, коли виключений зі "Слуги народу" нардеп розповідав про необхідність ТСК відзвітувати про "зірвану спецоперацію по вагнерівцям".