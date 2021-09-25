Просила отселить из палаты с COVID-19: пациентке в Мукачево предложили чердак (видео)

Просьбу девушки дать ей другую палату дежурный врач не только не удовлетворил, но и попросил не ходить по коридорам, ведь та теперь тоже может быть заражена коронавирусом.

В Мукачевской городской больнице разгорелся скандал после того, как дежурный врач инфекционного отделения предложила пациентке занять место на чердаке после ее просьбы о переводе в другую палату. Об этом сообщает "Закарпатское телевидение".

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Примечательно, что девушка попросила о переселении по конкретной причине — в ее палате у пожилой женщины был диагностирован коронавирус.

На опубликованных кадрах видно, что женщина просит дежурного врача о переселении, но сотрудница учреждения довольно категорично попросила пациентку не ходить по коридорам, ведь существует вероятность, что она тоже заражена. Та возразила — сказала, что у нее нет этой инфекции.

"У меня нет коронавируса. Меня вчера привезли с высокой температурой и поселили с бабушкой, у которой тест показал, что у нее COVID-19. Отселите меня, пожалуйста, в другую палату. У меня дома ребенок, я не буду лежать с коронавирусным пациентом", – попросила жительница Мукачево.

В ответ на это медик предложила пациентке "перейти на чердак".

"Других мест нет", — заявила сотрудница медучреждения.

Среди прочего, автор видео возмущалась тем, что перед попаданием в инфекционное отделение у поступающих пациентов не берут ПЦР-тест.

Фокус ранее писал о том, что число жертв коронавируса в США превысило потери времен "испанки". В мире вирус испанского гриппа унес около 50 млн жизни, потом он значительно ослаб, но так и не исчез из человеческой популяции.

Напомним, вакцина от COVID-19, производимая компанией Moderna, показала наивысшую степень защиты от "дельта"-штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании Regenstrief Institute Vice.