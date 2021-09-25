Просила відселити з палати з COVID-19: пацієнтці в Мукачево запропонували горище (відео)

Прохання дівчини надати їй іншу палату черговий лікар не тільки не задовольнив, а й попросив не ходити по коридорах, адже та тепер теж може бути хворою на коронавірус.

У Мукачівській міській лікарні розгорівся скандал після того, як черговий лікар інфекційного відділення запропонувала пацієнтці зайняти місце на горищі після її прохання про переведення в іншу палату. Про це повідомляє "Закарпатське телебачення".

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Примітно, що дівчина попросила про переселення з конкретної причини — в її палаті у літньої жінки було діагностовано коронавірус.

На опублікованих кадрах видно, що жінка просить чергового лікаря про переселення, але співробітниця закладу досить категорично попросила пацієнтку не ходити по коридорах, адже існує ймовірність того, що вона теж хвора. Та заперечила — сказала, що у неї немає цієї інфекції.

"У мене немає коронавірусу. Мене вчора привезли з високою температурою і поселили з бабусею, у якої тест показав, що у неї COVID-19. Відселіть мене, будь ласка, в іншу палату. У мене вдома дитина, я не буду лежати з коронавірусним пацієнтом", — попросила жителька Мукачева.

У відповідь на це медик запропонувала пацієнтці "перейти на горище".

"Інших місць немає", — заявила співробітниця медустанови.

Серед іншого, автор відео обурювалася тим, що перед попаданням в інфекційне відділення у пацієнтів не беруть ПЛР-тест.

Фокус раніше писав про те, що кількість жертв коронавірусу в США перевищило втрати часів "іспанки". У світі вірус іспанського грипу забрав близько 50 млн життів, потім він значно ослаб, але так і не зник з людської популяції.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19, вироблена компанією Moderna, показала найвищу ступінь захисту від "дельта"-штаму коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні Regenstrief Institute Vice.