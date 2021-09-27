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СБУ разоблачила сеть колл-центров по обману иностранцев (фото)

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Во Львове СБУ разоблачила колл-центры, которые обманывали криптоинвесторов
Нелегальные колл-центры во Львове

Жители Львова предлагали иностранными гражданам инвестировать в криптовалюту, после чего присвоенные деньги выводили в "тень".

Кибердепартамент СБУ сообщил о разоблачении во Львове сети нелегальных колл-центров, которые использовались для мошенничества и присвоения денег иностранных граждан. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Как утверждают силовики, жертвами аферы стали тысячи иностранных вкладчиков. Организаторы схемы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии и предлагали "инвестировать" в фондовые и криптовалютные рынки.

По данным СБУ, несколько местных жителей обустроили в арендованных офисах и квартирах шесть подпольных сall-центров. "Инвестиции" иностранные граждане должны были переводить на счета в банках и анонимные криптовалютные кошельки, после чего деньги выводились организаторами схемы в "тень".

В ходе обысков силовики в подпольных колл-центрах обнаружили:

  • почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
  • мобильные устройства и маршрутизаторы;
  • черновые записи с данными банковских платежных карточек жертв аферы и другую документацию, имеющую доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов
Обыски в нелегальных колл-центрах во Львове
Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов
Обыски в нелегальных колл-центрах во Львове
Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов
Обыски в нелегальных колл-центрах во Львове
Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов
Обыски в нелегальных колл-центрах во Львове
Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов
Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов
Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов
Во Львове разоблачили схему по обману криптоинвесторов

Ранее Фокус писал про разоблачение финансовой пирамиды про продаже криптовалют. Организаторы схемы предлагали клиентам получать 7% прибыли ежедневно благодаря "инвестированию в криптовалюты. По данным киберполиции, прибыль организаторов финансовой пирамиды составила около 250 млн гривен.

Также Фокус рассказывал, что Рада легализировала виртуальные активы. После голосования во втором чтении за законопроект №3637, Украина стала одной из четырех стран мира, в которых официально легализированы криптоактивы.