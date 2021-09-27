СБУ разоблачила сеть колл-центров по обману иностранцев (фото)

Жители Львова предлагали иностранными гражданам инвестировать в криптовалюту, после чего присвоенные деньги выводили в "тень".

Кибердепартамент СБУ сообщил о разоблачении во Львове сети нелегальных колл-центров, которые использовались для мошенничества и присвоения денег иностранных граждан. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Как утверждают силовики, жертвами аферы стали тысячи иностранных вкладчиков. Организаторы схемы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии и предлагали "инвестировать" в фондовые и криптовалютные рынки.

По данным СБУ, несколько местных жителей обустроили в арендованных офисах и квартирах шесть подпольных сall-центров. "Инвестиции" иностранные граждане должны были переводить на счета в банках и анонимные криптовалютные кошельки, после чего деньги выводились организаторами схемы в "тень".

В ходе обысков силовики в подпольных колл-центрах обнаружили:

почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;

мобильные устройства и маршрутизаторы;

черновые записи с данными банковских платежных карточек жертв аферы и другую документацию, имеющую доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

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Ранее Фокус писал про разоблачение финансовой пирамиды про продаже криптовалют. Организаторы схемы предлагали клиентам получать 7% прибыли ежедневно благодаря "инвестированию в криптовалюты. По данным киберполиции, прибыль организаторов финансовой пирамиды составила около 250 млн гривен.

Также Фокус рассказывал, что Рада легализировала виртуальные активы. После голосования во втором чтении за законопроект №3637, Украина стала одной из четырех стран мира, в которых официально легализированы криптоактивы.