СБУ викрила мережу колл-центрів з обману іноземців (фото)

Жителі Львова пропонували іноземним громадянам інвестувати в криптовалюту, після чого привласнені гроші виводили в "тінь".

Кібердепартамент СБУ повідомив про викриття у Львові мережі нелегальних колл-центрів, які використовувалися для шахрайства та привласнення грошей іноземних громадян. Про це інформує пресцентр відомства.

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Як стверджують силовики, жертвами афери стали тисячі іноземних вкладників. Організатори схеми контактували зі своїми клієнтами через приховані канали IP-телефонії і пропонували "інвестувати" в фондові та криптовалютні ринки.

За даними СБУ, кілька місцевих жителів облаштували в орендованих офісах і квартирах шість підпільних сall-центрів. "Інвестиції" іноземні громадяни мали переводити на рахунки в банках і анонімні криптовалютні гаманці, після чого гроші виводилися організаторами схеми в "тінь".

У ході обшуків силовики в підпільних колл-центрах виявили:

майже 100 комп'ютерів із гарнітурою для телефонних з'єднань;

мобільні пристрої та маршрутизатори;

чорнові записи з даними банківських платіжних карток жертв афери та іншу документацію, що має докази протиправної діяльності.

Слідчі дії тривають.

[ + – ] Обшуки в нелегальних колл-центрах у Львові [ + – ] Обшуки в нелегальних колл-центрах у Львові [ + – ] Обшуки в нелегальних колл-центрах у Львові [ + – ] Обшуки в нелегальних колл-центрах у Львові

Раніше Фокус писав про викриття фінансової піраміди про продаж криптовалюти. Організатори схеми пропонували клієнтам отримувати 7% прибутку щодня завдяки "інвестування в криптовалюту". За даними кіберполіції, прибуток організаторів фінансової піраміди склав близько 250 млн гривень.

Також Фокус розповідав, що Рада легалізувала віртуальні активи. Після голосування в другому читанні за законопроект №3637 Україна стала однією з чотирьох країн світу, в яких офіційно легалізовані криптоактиви.