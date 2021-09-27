СБУ викрила мережу колл-центрів з обману іноземців (фото)
Жителі Львова пропонували іноземним громадянам інвестувати в криптовалюту, після чого привласнені гроші виводили в "тінь".
Кібердепартамент СБУ повідомив про викриття у Львові мережі нелегальних колл-центрів, які використовувалися для шахрайства та привласнення грошей іноземних громадян. Про це інформує пресцентр відомства.
Як стверджують силовики, жертвами афери стали тисячі іноземних вкладників. Організатори схеми контактували зі своїми клієнтами через приховані канали IP-телефонії і пропонували "інвестувати" в фондові та криптовалютні ринки.
За даними СБУ, кілька місцевих жителів облаштували в орендованих офісах і квартирах шість підпільних сall-центрів. "Інвестиції" іноземні громадяни мали переводити на рахунки в банках і анонімні криптовалютні гаманці, після чого гроші виводилися організаторами схеми в "тінь".
У ході обшуків силовики в підпільних колл-центрах виявили:
- майже 100 комп'ютерів із гарнітурою для телефонних з'єднань;
- мобільні пристрої та маршрутизатори;
- чорнові записи з даними банківських платіжних карток жертв афери та іншу документацію, що має докази протиправної діяльності.
Слідчі дії тривають.
Раніше Фокус писав про викриття фінансової піраміди про продаж криптовалюти. Організатори схеми пропонували клієнтам отримувати 7% прибутку щодня завдяки "інвестування в криптовалюту". За даними кіберполіції, прибуток організаторів фінансової піраміди склав близько 250 млн гривень.
Також Фокус розповідав, що Рада легалізувала віртуальні активи. Після голосування в другому читанні за законопроект №3637 Україна стала однією з чотирьох країн світу, в яких офіційно легалізовані криптоактиви.