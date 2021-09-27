Во Львове испанец-нелегал несколько месяцев жил в ТРЦ

Вместо того, чтобы выполнить решение миграционной службы и покинуть страну, иностранец решил бродяжничать.

Сотрудники Миграционной службы во Львовской области совместно с ГУ Нацполиции Львовской области смогли выявить испанского гражданина, которые длительно пребывал на территории торгово-развлекательного центра King Cross Leopolis на нелегальных основаниях. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

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Решение о принудительном возвращении иностранца в Испанию Государственная миграционная служба приняла еще в июне. Причина заключалась в том, что в нашу страну он прибыл не через пункт пропуска. Выполнять его мужчина не стал, а вместо этого отправился во Львов. Там он решил ночевать — сначала в подземном паркинге, а после и непосредственно внутри ТРЦ.

В отношении испанца составили админпротокол по ст. 203 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Ему выписали штраф, а самого отвезли в пункт временного пребывания иностранцев в Волынской области. Там мужчину идентифицируют для дальнейшего возвращения в страну происхождения.

Как сообщалось ранее, киевские таможенники изъяли у иностранца "нелегальный" Lamborghini Aventador. Иностранец ввез автомобиль в страну в феврале 2020 года и через год должен был его вывезти, но не сделал этого. Суд присудил ему штраф в размере 170 тыс. грн.

Также Фокус сообщал, что пограничники задержали самолет Ан-2, который залетел в Украину из Румынии. Правоохранители засекли самолет при пересечении границы и смогли прибыть первыми на место посадки в Бердичеве.