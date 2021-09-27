У Львові іспанець-нелегал кілька місяців жив у ТРЦ

Замість того, щоб виконати рішення міграційної служби і покинути країну, іноземець вирішив бродяжити.

Співробітники Міграційної служби у Львівській області спільно з ГУ Нацполіціі Львівської області змогли виявити іспанського громадянина, які тривалий час перебував на території торгово-розважального центру King Cross Leopolis на нелегальних підставах. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Рішення про примусове повернення іноземця в Іспанію Державна міграційна служба прийняла ще в червні. Причина полягала в тому, що в нашу країну він прибув не через пункт пропуску. Виконувати його чоловік не став, а замість цього відправився до Львова. Там він вирішив ночувати — спочатку в підземному паркінгу, а після й безпосередньо всередині ТРЦ.

Відносно іспанця склали адмінпротокол за ст. 203 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Йому виписали штраф, а самого відвезли в пункт тимчасового перебування іноземців у Волинській області. Там чоловіка ідентифікують для подальшого повернення в країну походження.

Як повідомлялося раніше, київські митники вилучили у іноземця "нелегальний" Lamborghini Aventador. Іноземець ввіз автомобіль у країну в лютому 2020 року і через рік мав його вивезти, але не зробив цього. Суд присудив йому штраф у розмірі 170 тис. грн.

Також Фокус повідомляв, що прикордонники затримали літак Ан-2, який залетів в Україну з Румунії. Правоохоронці засікли літак при перетині кордону та змогли прибути першими на місце посадки в Бердичеві.