Обиделся на персонал: в Киеве задержали "минера" столичного ресторана

Злоумышленник, по информации силовиков, явился в ресторан в пьяном виде и мешал отдыхать другим посетителям заведения.

В Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил по линии 102 о минировании ресторана. 46-летний киевлянин решил "отомстить" работникам ресторана, за то, что его выгнали из заведения. Об этом сообщает Facebook полиции Киева.

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Злоумышленник в пьяном виде приставал к посетителям ресторана и мешал им отдыхать. После того, как сотрудники заведения сделали ему замечание и выставили вон, он решил "отомстить" своим обидчикам.

На спецлинию 102 поступил звонок о якобы заминированном ресторане по улице Декабристов в столице. На место происшествия выехала оперативная группа, кинологи, наряды полиции и взрывотехнической службы. Во время тщательной проверки помещения ресторана и окружной территории никаких взрывных устройств не обнаружили.

В сообщении отмечается, что в течении одного часа правоохранители выяснили личность "минера", который совершил ложный вызов, и задержали его.

Против злоумышленника начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что 27 августа после полученной информации о минировании было эвакуировано здание Печерского районного суда Киева.

Также сообщалось об эвакуации в харьковских больницах, после того как в полицию поступило сообщение о массовом минировании лечебных учреждений.