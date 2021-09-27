Образився на персонал: у Києві затримали "мінера" столичного ресторану

Зловмисник, за інформацією силовиків, з'явився в ресторані в п'яному вигляді та заважав відпочивати іншим відвідувачам закладу.

У Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив по лінії 102 про замінування ресторану. 46-річний киянин вирішив "помститися" працівникам ресторану за те, що його вигнали із закладу. Про це повідомляє Facebook поліції Києва.

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Зловмисник у п'яному вигляді приставав до відвідувачів ресторану та заважав їм відпочивати. Після того, як співробітники закладу зробили йому зауваження та виставили геть, він вирішив "помститися" своїм кривдникам.

На спецлінію 102 надійшов дзвінок про нібито замінований ресторан по вулиці Декабристів у столиці. На місце події виїхала оперативна група, кінологи, наряди поліції та вибухотехнічної служби. Під час ретельної перевірки приміщення ресторану й окружної території ніяких вибухових пристроїв не виявили.

У повідомленні наголошується, що протягом однієї години правоохоронці з'ясували особу "мінера", який здійснив неправдивий виклик, і затримали його.

Проти зловмисника почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 6 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що 27 серпня після отриманої інформації про мінування було евакуйовано будівлю Печерського районного суду Києва.

Також повідомлялося про евакуацію в харківських лікарнях, після того як у поліцію надійшло повідомлення про масове мінування лікувальних установ.