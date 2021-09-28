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Статистика коронавируса на 28 сентября: 6552 новых случаев, 1288 госпитализаций

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Фото: DW | Медики у больного коронавирусом

Под ковидных больных в стране сейчас выделены 39 890 коек. Они заполнены на 43,3%.

За сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6 552 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 574, медработников – 165). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 6 552 человек;
  • госпитализированы – 1 288;
  • умерли – 143;
  • выписаны из больниц – 2 927.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 43,3%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 39 890 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 20 сентября – 1 086;
  • 21 сентября – 2 175;
  • 22 сентября – 2 070;
  • 23 сентября – 2 060;
  • 24 сентября – 2 035;
  • 25 сентября – 2 325;
  • 26 сентября – 1 478.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 20 сентября – 137;
  • 21 сентября – 105;
  • 22 сентября – 123;
  • 23 сентября – 140;
  • 24 сентября – 133;
  • 25 сентября – 69;
  • 26 сентября – 94.

За минувшие сутки в Украине проведено 65 812 тестирований, среди которых:

  • методом ПЦР – 31 051;
  • методом ИФА – 9 067;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Днепропетровская обл. – 595 случаев;
  • Харьковская обл. – 547;
  • Донецкая обл. – 528;
  • Запорожская обл. – 500;
  • г. Киев – 461.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 401 956 человек;
  • умерли – 55 863;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 741 131.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 17 701 ковид-пациент, рост показателя – 36%. Число суточных госпитализаций выросло на 28%.

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Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин
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Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин
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Недельная динамика. Автор: Евгений Истребин
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Новые случаи. Автор: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 119 378 человек. Из них вторую дозу получили 49 374 человек.

С начала прививочной кампании привиты 6 851 531 человек, из них полностью иммунизированы – 5 508 212, первую дозу вакцины получили 6 851 529 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине для чиновников и педагогов предлагается ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

Также известно, что президент США Джо Байден сделал бустерную прививку от коронавируса.