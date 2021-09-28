Статистика коронавируса на 28 сентября: 6552 новых случаев, 1288 госпитализаций
Под ковидных больных в стране сейчас выделены 39 890 коек. Они заполнены на 43,3%.
За сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6 552 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 574, медработников – 165). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 6 552 человек;
- госпитализированы – 1 288;
- умерли – 143;
- выписаны из больниц – 2 927.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 43,3%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 39 890 коек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 20 сентября – 1 086;
- 21 сентября – 2 175;
- 22 сентября – 2 070;
- 23 сентября – 2 060;
- 24 сентября – 2 035;
- 25 сентября – 2 325;
- 26 сентября – 1 478.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 20 сентября – 137;
- 21 сентября – 105;
- 22 сентября – 123;
- 23 сентября – 140;
- 24 сентября – 133;
- 25 сентября – 69;
- 26 сентября – 94.
За минувшие сутки в Украине проведено 65 812 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 31 051;
- методом ИФА – 9 067;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Днепропетровская обл. – 595 случаев;
- Харьковская обл. – 547;
- Донецкая обл. – 528;
- Запорожская обл. – 500;
- г. Киев – 461.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 401 956 человек;
- умерли – 55 863;
- проведено ПЦР-тестов – 12 741 131.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 17 701 ковид-пациент, рост показателя – 36%. Число суточных госпитализаций выросло на 28%.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 119 378 человек. Из них вторую дозу получили 49 374 человек.
С начала прививочной кампании привиты 6 851 531 человек, из них полностью иммунизированы – 5 508 212, первую дозу вакцины получили 6 851 529 человек.
Ранее сообщалось, что в Украине для чиновников и педагогов предлагается ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
Также известно, что президент США Джо Байден сделал бустерную прививку от коронавируса.