Статистика коронавируса на 28 сентября: 6552 новых случаев, 1288 госпитализаций

Под ковидных больных в стране сейчас выделены 39 890 коек. Они заполнены на 43,3%.

За сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6 552 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 574, медработников – 165). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 6 552 человек;

госпитализированы – 1 288;

умерли – 143;

выписаны из больниц – 2 927.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 43,3%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 39 890 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

20 сентября – 1 086;

21 сентября – 2 175;

22 сентября – 2 070;

23 сентября – 2 060;

24 сентября – 2 035;

25 сентября – 2 325;

26 сентября – 1 478.

Статистика смертности за последние семь дней:

20 сентября – 137;

21 сентября – 105;

22 сентября – 123;

23 сентября – 140;

24 сентября – 133;

25 сентября – 69;

26 сентября – 94.

За минувшие сутки в Украине проведено 65 812 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 31 051;

методом ИФА – 9 067;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Днепропетровская обл. – 595 случаев;

Харьковская обл. – 547;

Донецкая обл. – 528;

Запорожская обл. – 500;

г. Киев – 461.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 401 956 человек;

умерли – 55 863;

проведено ПЦР-тестов – 12 741 131.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 17 701 ковид-пациент, рост показателя – 36%. Число суточных госпитализаций выросло на 28%.

[ + – ] Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Недельная динамика. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Новые случаи. Автор: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 119 378 человек. Из них вторую дозу получили 49 374 человек.

С начала прививочной кампании привиты 6 851 531 человек, из них полностью иммунизированы – 5 508 212, первую дозу вакцины получили 6 851 529 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине для чиновников и педагогов предлагается ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

Также известно, что президент США Джо Байден сделал бустерную прививку от коронавируса.