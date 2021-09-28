Статистика коронавірусу станом на 28 вересня: 6 552 нових випадків, 1 288 госпіталізацій
Під ковідних хворих у країні зараз виділені 39 890 ліжок. Вони заповнені на 43,3%.
За добу 27 вересня в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 574, медпрацівників — 165). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 6 552 осіб;
- госпіталізовані — 1 288;
- померли — 143;
- виписані з лікарень — 2 927.
Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 43,3%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 39 890 ліжок.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 20 вересня — 1 086;
- 21 вересня — 2 175;
- 22 вересня — 2 070;
- 23 вересня — 2 060;
- 24 вересня — 2 035;
- 25 вересня — 2 325;
- 26 вересня — 1 478.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 20 вересня — 137;
- 21 вересня — 105;
- 22 вересня — 123;
- 23 вересня — 140;
- 24 вересня — 133;
- 25 вересня — 69;
- 26 вересня — 94.
За минулу добу в Україні проведено 65 812 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 31 051;
- методом ІФА — 9 067;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 25 694.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Дніпропетровська область — 595 випадків;
- Харківська область — 547;
- Донецька область — 528;
- Запорізька область — 500;
- м. Київ — 461.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 401 956 осіб;
- померли — 55 863;
- проведено ПЛР-тестів — 12 741 131.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 17 701 ковід-пацієнт, зростання показника — 36%. Кількість добових госпіталізацій зросла на 28%.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 119 378 осіб. З них другу дозу отримали 49 374 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 851 531 особа, з них повністю імунізовані — 5 508 212, першу дозу вакцини отримали 6 851 529 осіб.
Раніше повідомлялося, що в Україні для чиновників і педагогів пропонується ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.
Також відомо, що президент США Джо Байден зробив бустерне щеплення від коронавірусу.