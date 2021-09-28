Статистика коронавірусу станом на 28 вересня: 6 552 нових випадків, 1 288 госпіталізацій

Під ковідних хворих у країні зараз виділені 39 890 ліжок. Вони заповнені на 43,3%.

За добу 27 вересня в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 574, медпрацівників — 165). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 6 552 осіб;

госпіталізовані — 1 288;

померли — 143;

виписані з лікарень — 2 927.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 43,3%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 39 890 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

20 вересня — 1 086;

21 вересня — 2 175;

22 вересня — 2 070;

23 вересня — 2 060;

24 вересня — 2 035;

25 вересня — 2 325;

26 вересня — 1 478.

Статистика смертності за останні сім днів:

20 вересня — 137;

21 вересня — 105;

22 вересня — 123;

23 вересня — 140;

24 вересня — 133;

25 вересня — 69;

26 вересня — 94.

За минулу добу в Україні проведено 65 812 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 31 051;

методом ІФА — 9 067;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 25 694.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Дніпропетровська область — 595 випадків;

Харківська область — 547;

Донецька область — 528;

Запорізька область — 500;

м. Київ — 461.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 401 956 осіб;

померли — 55 863;

проведено ПЛР-тестів — 12 741 131.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 17 701 ковід-пацієнт, зростання показника — 36%. Кількість добових госпіталізацій зросла на 28%.

[ + – ] Кількість пацієнтів у лікарнях. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Кількість летальних випадків. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Тижнева динаміка. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Нові випадки. Автор: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 119 378 осіб. З них другу дозу отримали 49 374 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 851 531 особа, з них повністю імунізовані — 5 508 212, першу дозу вакцини отримали 6 851 529 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні для чиновників і педагогів пропонується ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Також відомо, що президент США Джо Байден зробив бустерне щеплення від коронавірусу.