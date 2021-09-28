Зажало между двумя грузовиками. Под Сумами во время загрузки техники погиб украинский боец

Водитель за рулем грузовика ЗИЛ, двигаясь задним ходом, наехал на 24-летнего бойца. В результате парня насмерть зажало между двумя машинами.

В Ромнах Сумской области во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи погиб 24-летний украинский боец. Смерть наступила после того, как водитель грузовика ЗИЛ, двигаясь задним ходом, наехал на солдата. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает пресс-служба Кролевецкого городского совета.

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По словам представителей власти, погибшим оказался Вячеслав Владимирович Квокша 1996 года рождения. Известно, что он жил с родителями в селе Буйвалово, в 2017 году парень пришел на срочную службу, после чего остался служить по контракту. Погибший служил в четвертом реактивном артиллерийском дивизионе.

[ + – ] Вячеслав Квокша

Полиция в свою очередь сообщила, что инцидент произошел в понедельник, 27 сентября, около 09:50 на территории железнодорожного вокзала.

Правоохранители предварительно выяснили, что 51-летний житель Сум, который находился за рулем грузовика ЗИЛ 135ЛМ, во время движения задним ходом наехал на бойца — в результате парня зажало между задней частью ЗИЛа и передней частью ГАЗ-66, который уже был закреплен на платформе вагона поезда. От полученных травм военный скончался на месте.

Полицейские продолжают расследование этого происшествия.

Напомним, ранее в этом году на Донбассе была зафиксирована еще одна небоевая потеря в Вооруженных силах Украины. Контрактник выстрелил себе в голову из автомата.

Также Фокус сообщал, что в 2020 году небоевые потери в ВСУ в полтора раза превысили боевые.