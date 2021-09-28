Затиснуло між двома вантажівками. Під Сумами під час завантаження техніки загинув український боєць

Водій за кермом вантажівки ЗІЛ, рухаючись заднім ходом, наїхав на 24-річного бійця. Унаслідок чого хлопця насмерть затиснуло між двома машинами.

У Ромнах Сумської області під час завантаження військової техніки 10 реактивною артилерійською батареєю загинув 24-річний український боєць. Смерть настала після того, як водій вантажівки ЗІЛ, рухаючись заднім ходом, наїхав на солдата. Про це у вівторок, 27 вересня, повідомляє пресслужба Кролевецької міської ради.

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За словами представників влади, загиблим виявився В'ячеслав Володимирович Квокша 1996 року народження. Відомо, що він жив із батьками в селі Буйвалове, в 2017 році хлопець прийшов на строкову службу, після чого залишився служити за контрактом. Загиблий служив у четвертому реактивному артилерійському дивізіоні.

[ + – ] В'ячеслав Квокша

Поліція зі свого боку повідомила, що інцидент стався в понеділок, 27 вересня, приблизно о 09:50 На час території залізничного вокзалу.

Правоохоронці попередньо з'ясували, що 51-річний житель Сум, який перебував за кермом вантажівки ЗІЛ 135ЛМ, під час руху заднім ходом наїхав на бійця — унаслідок хлопця затиснуло між задньою частиною ЗІЛа і передньою частиною ГАЗ-66, який вже був закріплений на платформі вагона поїзда. Від отриманих травм військовий помер на місці.

Поліцейські продовжують розслідування цієї події.

Нагадаємо, раніше цьогоріч на Донбасі була зафіксована ще одна небойова втрата в Збройних силах України. Контрактник вистрілив собі в голову з автомата.

Також Фокус повідомляв, що в 2020 році небойові втрати в ЗСУ в півтора рази перевищили бойові.