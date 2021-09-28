Почти треть украинцев знают польский язык, - исследование

Больше всего тех, кто владеет языком, — в западной части Украины — там таких 44%. В то же время среди поляков о знании украинского языка сообщили лишь 14%.

Около трети опрошенных граждан Украины — 28% — заявили, что могут общаться на польском языке. Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного польской компанией MASMI и украинской InfoSapiens.

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Больше всего знатоков польского — среди представителей младших и средних возрастных групп. Примерно треть участников опроса, независимо от возраста и пола, владеют польским языком на среднем уровне. Каждый десятый владеет им хорошо, 30% плохо, 27% — очень плохо.

Больше всего тех, кто владеет польским языком, — в западной части Украины (44%). Это обусловлено географической близостью к стране и историческим и экономическим связями.

При этом среди граждан Польши украинский язык знают хотя бы на базовом уровне всего лишь 12% участников опроса. Из них 14% заявили о среднем или высоком уровне владения, 86% — о самых элементарных знаниях.

В то же время 59% среди всех опрошенных и 86% старших респондентов заявили о знании русского языка. На базовом уровне им владеют 36% из них, на среднем уровне — 39%, на высоком уровне — лишь 2%.

Опрос проводился параллельно в Польше и Украине, организаторами исследования выступили представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейский колледж Яна Новака-Езеранского во Вроцлаве, Совет внешней политики "Украинская призма".

Опрос проводился в декабре 2020 года методом онлайн-интервью. В Польше опросили 1051 респондента, в Украине — 2243.

Как сообщалось ранее, в Польше задержали преступную группировку с украинцами, которая с 2020 года похищала транспортные средства, а также занималась реализацией автозапчастей и наркотиков. Во время обысков силовики обнаружили у злоумышленников четыре мотоцикла, один автомобиль, запчастей на сумму в $130 тысяч, а также 1,5 кг амфетамина, 300 грамм марихуаны и цифровые устройства для угона транспорта.

Также Фокус писал, что в Польше жестоко избили украинца за разговор на родном языке. Инцидент произошел в Познани, где местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил гражданина Украины за националистические лозунги на украинском языке.