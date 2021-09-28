Майже третина українців знає польську мову, — дослідження

Найбільше тих, хто володіє мовою, — у західній частині України — там таких 44%. У той же час серед поляків про знання української мови повідомили лише 14%.

Близько третини опитаних громадян України — 28% — заявили, що можуть спілкуватися польською мовою. Про це, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного польською компанією MASMI і українською InfoSapiens.

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Найбільше знавців польської — серед представників молодших і середніх вікових груп. Приблизно третина учасників опитування, незалежно від віку і статі, володіють польською мовою на середньому рівні. Кожен десятий володіє ним добре, 30% погано, 27% — дуже погано.

Найбільше тих, хто володіє польською мовою, — у західній частині України (44%). Це обумовлено географічною близькістю до країни й історичним та економічним зв'язками.

При цьому, серед громадян Польщі українську мову знають хоча б на базовому рівні всього лише 12% учасників опитування. З них 14% заявили про середній або високий рівень володіння, 86% — про найелементарніші знання.

У той же час 59% серед усіх опитаних і 86% старших респондентів заявили про знання російської мови. На базовому рівні нею володіють 36% з них, на середньому рівні — 39%, на високому рівні — лише 2%.

Опитування проводилося паралельно в Польщі та Україні, організаторами дослідження виступили представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Польщі, Східноєвропейський коледж Яна Новака-Єзьоранського у Вроцлаві, Рада зовнішньої політики "Українська призма".

Опитування проводилося в грудні 2020 року методом онлайн-інтерв'ю. У Польщі опитали 1051 респондента, в Україні — 2243.

Як повідомлялося раніше, у Польщі затримали злочинне угруповання з українцями, яке з 2020 року викрадало транспортні засоби, а також займалося реалізацією автозапчастин та наркотиків. Під час обшуків силовики виявили у зловмисників чотири мотоцикли, один автомобіль, запчастин на суму в $130 тисяч, а також 1,5 кг амфетаміну, 300 грамів марихуани та цифрові пристрої для викрадення транспорту.

Також Фокус писав, що в Польщі жорстоко побили українця за розмову рідною мовою. Інцидент стався в Познані, де місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побив громадянина України за націоналістичні гасла українською мовою.