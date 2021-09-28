Под Киевом жители села протестуют против строительства кладбища на миллион могил (фото)

По словам людей, общественных слушаний по данному вопросу не было. Также люди возмущены тем, что из-за строительства кладбища хоронить родных придется по столичным расценкам.

Рядом с международным аеропортом "Борисполь" между селами Петропавловское и Мартусовка может появится огромное кладбище площадью 250 га на миллион могил. 26 сентября на месте потенциального строительства состоялся массовый протест жителей Золочевской и Горской местных громад. Об этом сообщает Facebook депутата Горского сельсовета Александра Карасевича.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По словам депутата кладбище по площади будет немного меньше аэропорта "Борисполь", но больше чем село Мартусовка. Там же планируют посторить и крематорий.

"Нас хотят "осчастливить" мега-кладбищем с крематорием под нашими окнами, куда будут везти покойников со всего Киева. И все это хотят втулить между Петропавловским и Мартусовкой", — написал Карасевич.

Он поясняет, что кладбище строится не для жителей местных громад, а для киевлян. Поэтому, по словам депутата, местные жители должны быть готовы к постоянным похоронным процессиям, ухудшением транспортной логистики из-за пробок с катафалками, и постоянным запахам от сжигания трупов в крематории.

Реакция местных жителей

Почти все жители окрестных сел вышли на протестный митинг, поскольку никто не ожидал появления такого объекта у себя под окнами, хотя по словам депутата Карасевича, Бориспольский районный совет одобрил строительство. По словам митингующих, не было никаких общественных слушаний и обсуждений по вопросу строительства кладбища. Кроме того люди возмущены тем, что из-за появления нового кладбища теперь местным жителям придется хоронить своих родных по столичным расценкам.

Руководитель координационной группы Илья Болгов сообщил, что согласно данным Государственного земельного кадастра все земли, на которых пытаются разместить данный объект, имеют сельскохозяйственное назначение и находятся в частнойсобсвтенности. Поэтому местные жители намерены требовать от районных властей отмены утвержденного плана по развитию территорий, где планируют разместить кладбище с крематорием. Для это жители обеих громад готовы идти на заседание районного совета, так как было собрано достаточно подписей для того чтобы, провести внеочередное заседание райсовета.

История земельного участка

Предыдущий состав Бориспольского районного совета, за пять дней до завершения своей каденции, принял решение о создании коммунального специального предприятия "Стрелиция", которое должно было заниматься организацией похорон и предоставлением сопутствующих услуг на площади в 15 гектаров земли. А в начале марта 2021 Верховная Рада поддержала законопроект № 4225 о создании Национального военного мемориального кладбища. В результате "Стрелиция" плавно трансформировалась в ООО "Мемориальный парк Стрелиция", созданное тремя соучредителями. При этом 15-гектарное поле деятельности предприятия исчезло, а вместо этого появился бизнес-проект на 250 гектарах земли.

Что думают в райосовете?

Вопрос о строительстве огромного кладбища и крематория Бориспольская районный совет будет рассматривать на своем внеочередном заседании 29 сентября. Также на рассмотрение будет вынесен вопрос о ликвидации предприятия "Стрелиция". В то же время жители громад готовят запросы в Кабинет министров, Верховную Раду, Офис президента и готовы отстаивать свои интересы до конца.

[ + – ] Репортаж с места проведения митинга против постройки кладбища и крематория

Ранее мы сообщали, что на Полтавщине суд признал виновными родителей троих семиклассниц Белецковского учебно-воспитательного комплекса, которые в полуобнаженном виде фотографировались на кладбище.

В селе Шелюги Запорожской области местные жители жаловались, что свиньи разрыли местное кладбище и огороды. Как оказалось свиней выпускает местный житель, чтобы их не кормить.