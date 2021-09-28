Під Києвом мешканці села протестують проти будівництва кладовища на мільйон могил (фото)

За словами людей, громадських слухань щодо цього питання не було. Також люди обурені тим, що через будівництво кладовища ховати рідних доведеться за столичними розцінками.

Поруч із міжнародним аеропортом "Бориспіль" між селами Петропавлівське та Мартусівка може з'явитися величезний цвинтар площею 250 га на мільйон могил. 26 вересня на місці потенційного будівництва відбувся масовий протест жителів Золочівської та Горської місцевих громад. Про це повідомляє Facebook депутата Горської сільради Олександра Карасевича.

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За словами депутата, кладовище за площею буде трохи менше за аеропорт "Бориспіль", але більше, ніж село Мартусівка. Там же планують побудувати й крематорій.

"Нас хочуть "ощасливити" мегкладовищем із крематорієм під нашими вікнами, куди везтимуть небіжчиків із усього Києва. І все це хочуть втілити між Петропавлівським і Мартусівкою", — написав Карасевич.

Він пояснює, що кладовище будується не для жителів місцевих громад, а для киян. Тому, за словами депутата, місцеві жителі повинні бути готові до постійних похоронних процесій, погіршення транспортної логістики через затори з катафалками і постійних запахів від спалювання трупів у крематорії.

Реакція місцевих жителів

Майже всі жителі навколишніх сіл вийшли на протестний мітинг, оскільки ніхто не очікував появи такого об'єкта у себе під вікнами, хоча, за словами депутата Карасевича, Бориспільська районна рада схвалила будівництво. За словами мітингувальників, не було ніяких громадських слухань та обговорень із питання будівництва кладовища. Крім того, люди обурені тим, що через появу нового кладовища тепер місцевим жителям доведеться ховати своїх рідних за столичними розцінками.

Керівник координаційної групи Ілля Болгов повідомив, що, згідно з даними Державного земельного кадастру, всі землі, на яких намагаються розмістити цей об'єкт, мають сільськогосподарське призначення і перебувають у приватній власності. Тому місцеві жителі мають намір вимагати від районної влади скасування затвердженого плану з розвитку територій, де планують розмістити кладовище з крематорієм. Для цього жителі обох громад готові йти на засідання районної ради, оскільки було зібрано достатньо підписів для того, щоб провести позачергове засідання райради.

Історія земельної ділянки

Попередній склад Бориспільської районної ради за п'ять днів до завершення своєї каденції прийняв рішення про створення комунального спеціального підприємства "Стреліція", яке повинно було займатися організацією похорону та наданням супутніх послуг на площі в 15 гектарів землі. А на початку березня 2021 Верховна Рада підтримала законопроект № 4225 про створення Національного військового меморіального кладовища. В результаті "Стреліція" плавно трансформувалася на ТОВ "Меморіальний парк Стреліція", створене трьома співзасновниками. При цьому 15-гектарне поле діяльності підприємства зникло, а натомість з'явився бізнес-проект на 250 гектарах землі.

Що думають у райраді?

Питання про будівництво величезного кладовища та крематорію Бориспільська районна рада розглядатиме на своєму позачерговому засіданні 29 вересня. Також на розгляд буде винесено питання про ліквідацію підприємства "Стреліція". У той же час жителі громад готують запити в Кабінет міністрів, Верховну Раду, Офіс президента та готові відстоювати свої інтереси до кінця.

[ + – ] Репортаж із місця проведення мітингу проти спорудження кладовища та крематорію

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