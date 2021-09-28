СБУ сообщила о подозрении трем лицам, причастным к "Партии Шария"

Силовики уверяют, что имеют доказательства причастности указанных лиц к подделке документов, необходимых для регистрации партии.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще трем людям, связанным с партией Шария, которые могут быть причастны к подделке документов при государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В сообщении пресс-службы СБУ говорится о том, что ведомство обладает аргументированными доказательствами причастности этих лиц к подделке документов о переименовании политической партии "Об"єднана Україна" в "Партію Шарія".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Также в сообщении упоминается еще один человек, связанный с фальсификацией документов об избрании "руководителей" партии Шария. В итоге по данному делу четырем лицам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Ранее Виктор Шарий, на которого официально зарегистрирована "Партия Шария", заявил о своей непричастности к данной политсиле. По его словам, он за $500 дал нотариальное согласие на использование своей фамилии.

СБУ продолжает расследование и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к правонарушениям.

Напомним, что украинские спецслужбы обвинили блогера Шария в госизмене, утверждая, что он с 2012 года поддерживал пропаганду РФ. Блогеру сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Также СБУ вручила подозрение теще блогера Алле Бонадренко, за то, что она "фальсифицировала протоколы партийных заседаний".