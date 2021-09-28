СБУ повідомила про підозру трьом особам, причетним до "Партії Шарія"

Силовики запевняють, що мають докази причетності зазначених осіб до підробки документів, необхідних для реєстрації партії.

Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом людям, пов'язаним із партією Шарія, які можуть бути причетні до підробки документів про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців (ФОП). У повідомленні пресслужби СБУ йдеться про те, що відомство має аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перейменування політичної партії "Об'єднана Україна" на "Партію Шарія".

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Також у повідомленні згадується ще одна людина, пов'язана з фальсифікацією документів про обрання "керівників" партії Шарія. У результаті в цій справі чотирьом особам оголошено підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Раніше Віктор Шарій, на якого офіційно зареєстрована "Партія Шарія", заявив про свою непричетність до цієї політсили. За його словами, він за $500 дав нотаріальну згоду на використання свого прізвища.

СБУ продовжує розслідування і встановлює коло осіб, які можуть бути причетні до правопорушень.

Нагадаємо, що українські спецслужби звинуватили блогера Шарія в державній зраді, стверджуючи, що він із 2012 року підтримував пропаганду РФ. Блогеру повідомили про підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу: "держзрада" та "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Також СБУ вручила підозру тещі блогера Аллі Бондаренко за те, що вона "фальсифікувала протоколи партійних засідань".