В Киеве нельзя бесплатно оставлять авто на платных парковках возле своих домов, - "Киевтранспарксервис"

Коммунальщики рассказали Фокусу, что владельцы машин должны платить за подобные парковки по стандартному тарифу. Предвидятся ли скидки для жильцов домов в КП отвечать не стали.

Недавно в Киеве начала действовать обновленная система парковок: по городу появилось больше платных мест для стоянки автомобилей, в том числе — в спальных районах, а сама стоимость парковки повысилась (1 зона — 5 грн/час, 2 зона — 25 грн/час, 3 зона — 35 грн/час). Впрочем, у киевлян отсутствует возможность пользоваться паркоместами под своими домами бесплатно или по скидке. Об этом стало известно из ответа КП "Киевтранспарксервис" на запрос Фокуса.

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Так, в нашу редакцию обратилась жительница Киева Наталья Сытник с просьбой поднять вопрос введения по городу системы скидок на парковку для жителей домов, возле которых появились платные стоянки. В частности, такая система действует во Львове: там жители 1, 2, 3 и 4 зон (всего по городу их 5) могут парковать автомобили возле своего жилища по льготному тарифу 3 грн/час вместо 5-30 грн/час.

Сытник также прислала редакции Фокуса снимок записки, которую оставили под дворником автомобиля для инспекторов по парковке. В ней ссылались на решение Киевского городского совета от 26 сентября 2002 года №47/207, согласно которому "жителям домов, прилегающих к парковочным площадкам, предоставляются льготы для пользования местами при условии, если в радиусе 200 метров от дома стоянка транспортных средств невозможна или запрещена, кроме как на территории платной парковки".

"Видела такие записки в Киеве. Это водитель оставил для инспекторов по парковке, поскольку паркует машину возле своего дома при невозможности парковки во дворе — двор очень маленький", — рассказала киевлянка.

[ + – ] Владелец авто не хочет платить по полному тарифу за парковку под своим домом

Фокус отправил в КП "Киевтранспарксервис" запрос, в котором спросил, рассматривают ли власти Киева возможность введения по городу системы скидок или бесплатных парковок для жителей близлежащих домов. Впрочем, прямого ответа на вопрос мы не получили: в предприятии лишь сообщили, что "действующими правилами не предусмотрено бесплатное резидентное паркование, а жители домов могут оставлять автомобили на отведенных или специально обустроенных площадках в соответствии с действующими тарифами".

Также в "Киевтранспарксервисе" рассказали, что с 1 по 27 сентября 2021 года им поступило 28 обращений от граждан касательно способов оплаты услуг парковки, льготных категорий граждан, резидентного паркования и паркования на придомовых территориях Киева.

В предприятии также сообщили, что решение Киевского горсовета от 26 сентября 2002 года №47/207 утратило силу. Его отменили пунктом 7 решения Киевского горсовета от 25 декабря 2008 года №1051/1051.

[ + – ] Ответ "Киевтранспарксервиса" на запрос касательно платных парковок в Киеве

[ + – ] Ответ "Киевтранспарксервиса" на запрос касательно платных парковок в Киеве

На сайте Киевского горсовета также опубликована петиция Натальи Сытник с предложением установить льготную плату за парковку для жителей домов, находящихся в 1 и 2 зонах. Автор обращения хочет, чтобы для таких водителей был установлен тариф в размере 25% от стандартной стоимости стоянки.

На момент публикации материала под петицией собралось менее 120 из необходимых 6 000 подписей.

"Петицию распространяли в городских группах. Авторизация для голосования срабатывает не с первого раза, и даже не со второго. Но я думаю что это невнимательность людей, которые хотят проголосовать на ходу, а надо остановиться и вчитаться что там от тебя хочет система", — рассказала Фокусу автор петиции.

[ + – ] Петиция для введения системы скидок на парковку для близлежащих жильцов домов

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что из-за обновленной системы оплаты парковок желающим оставить автомобиль на платной стоянке под домом в 1 зоне на целый месяц придется заплатить более 10 тысяч гривен. Также мы подсчитали, что штраф за неуплату парковки обойдется владельцу дешевле, чем добросовестная оплата суток стоянки авто.