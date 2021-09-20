Новая система платных парковок в Киеве: заплатить штраф дешевле, чем за стоянку (фото)
В "Киевтранспарксервисе" рассказали, что при уплате штрафа в течение 10 суток его размер снижается на 50%. Соответственно, владельцы авто могут экономить до 140 грн в день.
В Киеве заработала обновленная система оплаты стоимости парковок: теперь за использование стоянок в зоне I необходимо платить 35 грн/час, в зоне ІІ — 25 грн/час, в зоне III — 5 грн/час. Впрочем, как подсчитал Фокус, в случае, если авто необходимо оставить на паркоместе на целые сутки, то добросовестная оплата услуг КП "Киевтранспарксервис" обойдется владельцу дороже, чем штраф.
Так, на сегодняшний день владельцы транспорта вынуждены платить за использование парковочного места в будние дни с 08:00 до 22:00. Соответственно, желающим оставить свои автомобили на таких стоянках на весь день (14 оплачиваемых часов) необходимо потратить:
- в зоне I — 490 грн;
- в зоне II — 350 грн;
- в зоне III — 70 грн.
Размер штрафа же за неуплаченную парковку на сегодняшний день составляет 20-кратную стоимость одного часа стоянки. Соответственно, нарушающим необходимо платить:
- в зоне I — 700 грн;
- в зоне II — 500 грн;
- в зоне III — 100 грн.
Однако в "Киевтранспарксервисе" в ответ на запрос Фокуса рассказали, что если оплатить штраф в течение десяти дней, то его размер снизится на 50%, то есть он будет следующим:
- в зоне I — 350 грн;
- в зоне II — 250 грн;
- в зоне III — 50 грн.
Из этого следует, что если водитель оплачивает штраф, а не стоимость парковки за сутки, то может сэкономить от 20 до 140 грн.
Отметим, в отдельном материале Фокус детально рассказывал, как теперь работает система платных парковок в Киеве.
Напомним, пользователи соцсетей после появления новых платных паркомест в одном из спальных районов столицы начали возмущаться из-за того, что использовать общественный транспорт стало невыгодно. Вскоре после этого платную парковку обустроили и возле крупного ТРЦ на Оболони.