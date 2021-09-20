Новая система платных парковок в Киеве: заплатить штраф дешевле, чем за стоянку (фото)

В "Киевтранспарксервисе" рассказали, что при уплате штрафа в течение 10 суток его размер снижается на 50%. Соответственно, владельцы авто могут экономить до 140 грн в день.

В Киеве заработала обновленная система оплаты стоимости парковок: теперь за использование стоянок в зоне I необходимо платить 35 грн/час, в зоне ІІ — 25 грн/час, в зоне III — 5 грн/час. Впрочем, как подсчитал Фокус, в случае, если авто необходимо оставить на паркоместе на целые сутки, то добросовестная оплата услуг КП "Киевтранспарксервис" обойдется владельцу дороже, чем штраф.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Карта зон парковок в Киеве

Так, на сегодняшний день владельцы транспорта вынуждены платить за использование парковочного места в будние дни с 08:00 до 22:00. Соответственно, желающим оставить свои автомобили на таких стоянках на весь день (14 оплачиваемых часов) необходимо потратить:

в зоне I — 490 грн;

в зоне II — 350 грн;

в зоне III — 70 грн.

Размер штрафа же за неуплаченную парковку на сегодняшний день составляет 20-кратную стоимость одного часа стоянки. Соответственно, нарушающим необходимо платить:

в зоне I — 700 грн;

в зоне II — 500 грн;

в зоне III — 100 грн.

Однако в "Киевтранспарксервисе" в ответ на запрос Фокуса рассказали, что если оплатить штраф в течение десяти дней, то его размер снизится на 50%, то есть он будет следующим:

в зоне I — 350 грн;

в зоне II — 250 грн;

в зоне III — 50 грн.

Из этого следует, что если водитель оплачивает штраф, а не стоимость парковки за сутки, то может сэкономить от 20 до 140 грн.

[ + – ] Ответ КП "Киевтранспарксервис" на запрос Фокуса касательно парковок в Киеве

[ + – ] Ответ КП "Киевтранспарксервис" на запрос Фокуса касательно парковок в Киеве

[ + – ] Ответ КП "Киевтранспарксервис" на запрос Фокуса касательно парковок в Киеве

Отметим, в отдельном материале Фокус детально рассказывал, как теперь работает система платных парковок в Киеве.

Напомним, пользователи соцсетей после появления новых платных паркомест в одном из спальных районов столицы начали возмущаться из-за того, что использовать общественный транспорт стало невыгодно. Вскоре после этого платную парковку обустроили и возле крупного ТРЦ на Оболони.