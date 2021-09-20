Нова система платних паркувань у Києві: заплатити штраф дешевше, ніж за стоянку (фото)
У "Київтранспарксервісі" розповіли, що при сплаті штрафу протягом 10 діб його розмір знижується на 50%. Відповідно, власники авто можуть економити до 140 грн на день.
У Києві запрацювала оновлена система оплати вартості паркувань: тепер за використання стоянок в зоні I необхідно платити 35 грн/год, у зоні ІІ — 25 грн/год, у зоні III — 5 грн/год. Втім, як підрахував Фокус, у разі, якщо авто необхідно залишити на паркомісці на цілу добу, то сумлінна оплата послуг КП "Київтранспарксервіс" обійдеться власнику дорожче, ніж штраф.
Так, на сьогодні власники транспорту змушені платити за використання паркувального місця в будні дні з 08:00 до 22:00. Відповідно, охочим залишити свої автомобілі на таких стоянках на весь день (14 оплачуваних годин) необхідно витратити:
- у зоні I — 490 грн;
- у зоні II — 350 грн;
- у зоні III — 70 грн.
Розмір штрафу ж за несплачене паркування на сьогодні становить 20-кратну вартість однієї години стоянки. Відповідно, тим, хто порушує, необхідно платити:
- у зоні I — 700 грн;
- у зоні II — 500 грн;
- у зоні III — 100 грн.
Однак, у "Київтранспарксервісі" у відповідь на запит Фокуса розповіли, що якщо сплатити штраф протягом десяти днів, то його розмір знизиться на 50%, тобто він буде таким:
- у зоні I — 350 грн;
- у зоні II — 250 грн;
- у зоні III — 50 грн.
З цього випливає, що якщо водій оплачує штраф, а не вартість паркування за добу, то може заощадити від 20 до 140 грн.
Зазначимо, в окремому матеріалі Фокус детально розповідав, як тепер працює система платних паркувань у Києві.
Нагадаємо, користувачі соцмереж після появи нових платних паркомісць в одному зі спальних районів столиці почали обурюватися через те, що використовувати громадський транспорт стало невигідно. Незабаром після цього платне паркування облаштували і біля великого ТРЦ на Оболоні.