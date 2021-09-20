Нова система платних паркувань у Києві: заплатити штраф дешевше, ніж за стоянку (фото)

У "Київтранспарксервісі" розповіли, що при сплаті штрафу протягом 10 діб його розмір знижується на 50%. Відповідно, власники авто можуть економити до 140 грн на день.

У Києві запрацювала оновлена система оплати вартості паркувань: тепер за використання стоянок в зоні I необхідно платити 35 грн/год, у зоні ІІ — 25 грн/год, у зоні III — 5 грн/год. Втім, як підрахував Фокус, у разі, якщо авто необхідно залишити на паркомісці на цілу добу, то сумлінна оплата послуг КП "Київтранспарксервіс" обійдеться власнику дорожче, ніж штраф.

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[ + – ] Карта зон паркувань у Києві

Так, на сьогодні власники транспорту змушені платити за використання паркувального місця в будні дні з 08:00 до 22:00. Відповідно, охочим залишити свої автомобілі на таких стоянках на весь день (14 оплачуваних годин) необхідно витратити:

у зоні I — 490 грн;

у зоні II — 350 грн;

у зоні III — 70 грн.

Розмір штрафу ж за несплачене паркування на сьогодні становить 20-кратну вартість однієї години стоянки. Відповідно, тим, хто порушує, необхідно платити:

у зоні I — 700 грн;

у зоні II — 500 грн;

у зоні III — 100 грн.

Однак, у "Київтранспарксервісі" у відповідь на запит Фокуса розповіли, що якщо сплатити штраф протягом десяти днів, то його розмір знизиться на 50%, тобто він буде таким:

у зоні I — 350 грн;

у зоні II — 250 грн;

у зоні III — 50 грн.

З цього випливає, що якщо водій оплачує штраф, а не вартість паркування за добу, то може заощадити від 20 до 140 грн.

[ + – ] Відповідь КП "Київтранспарксервіс" на запит Фокуса щодо паркувань у Києві

[ + – ] Відповідь КП "Київтранспарксервіс" на запит Фокуса щодо паркувань у Києві

[ + – ] Відповідь КП "Київтранспарксервіс" на запит Фокуса щодо паркувань у Києві

Зазначимо, в окремому матеріалі Фокус детально розповідав, як тепер працює система платних паркувань у Києві.

Нагадаємо, користувачі соцмереж після появи нових платних паркомісць в одному зі спальних районів столиці почали обурюватися через те, що використовувати громадський транспорт стало невигідно. Незабаром після цього платне паркування облаштували і біля великого ТРЦ на Оболоні.