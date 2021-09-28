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У Києві не можна безкоштовно залишати авто на платних паркуваннях біля своїх будинків, — "Київтранспарксервіс"

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Платна парковка, Київ
Фото: КиевВласть | Платне паркування, Київ

Комунальники розповіли Фокусу, що власники машин повинні платити за подібні паркування за стандартним тарифом. Чи передбачаються знижки для мешканців будинків, у КП відповідати не стали.

Нещодавно в Києві введена в дію оновлена система паркувань: по місту з'явилося більше платних місць для стоянки автомобілів, зокрема — у спальних районах, а сама вартість паркування підвищилася (1 зона — 5 грн/год, 2 зона — 25 грн/год, 3 зона — 35 грн/год). Втім, у киян немає можливості користуватися паркомісцями під своїми будинками безкоштовно або зі знижкою. Про це стало відомо з відповіді КП "Київтранспарксервіс" на запит Фокуса.

Так, до нашої редакції звернулася мешканка Києва Наталія Ситник з проханням порушити питання введення по місту системи знижок на паркування для жителів будинків, біля яких з'явилися платні стоянки. Зокрема, така система діє у Львові: там жителі 1, 2, 3 і 4 зон (усього по місту їх 5) можуть паркувати автомобілі біля свого житла за пільговим тарифом 3 грн/год замість 5-30 грн/год.

Ситник також надіслала редакції Фокуса знімок записки, яку залишили під двірником автомобіля для інспекторів з паркування. У ній посилалися на рішення Київської міської ради від 26 вересня 2002 року №47/207, згідно з яким "жителям будинків, прилеглих до паркувальних майданчиків, надаються пільги для користування місцями за умови, якщо в радіусі 200 метрів від будинку стоянка транспортних засобів неможлива або заборонена, окрім як на території платного паркування".

"Бачила такі записки в Києві. Це водій залишив для інспекторів з паркування, оскільки паркує машину біля свого будинку при неможливості паркування у дворі — двір дуже маленький", — розповіла киянка.

Платна парковка, Київ
Власник авто не хоче платити за повним тарифом за паркування під своїм будинком

Фокус відправив у КП "Київтранспарксервіс" запит, у якому запитав, чи розглядає влада Києва можливість введення по місту системи знижок або безкоштовних паркувань для мешканців прилеглих будинків. Втім, прямої відповіді на запитання ми не отримали: у підприємстві лише повідомили, що "чинними правилами не передбачено безкоштовне резидентне паркування, а мешканці будинків можуть залишати автомобілі на відведених або спеціально облаштованих майданчиках відповідно до чинних тарифів".

Також у "Київтранспарксервісі" розповіли, що з 1 по 27 вересня 2021 року їм надійшло 28 звернень від громадян щодо способів оплати послуг паркування, пільгових категорій громадян, резидентного паркування та паркування на прибудинкових територіях Києва.

У підприємстві також повідомили, що рішення Київської міської ради від 26 вересня 2002 року №47/207 втратило силу. Його скасували пунктом 7 рішення Київської міськради від 25 грудня 2008 року №1051/1051.

Платна парковка, Київ
Відповідь "Київтранспарксервісу" на запит щодо платного паркування в Києві
Платна парковка, Київ
Відповідь "Київтранспарксервісу" на запит щодо платного паркування в Києві

На сайті Київської міськради також опублікована петиція Наталії Ситник з пропозицією встановити пільгову плату за паркування для жителів будинків, що розташовані в 1 і 2 зонах. Автор звернення хоче, щоб для таких водіїв було встановлено тариф у розмірі 25% від стандартної вартості стоянки.

На момент публікації матеріалу під петицією зібралося менше 120 з необхідних 6 000 підписів.

"Петицію поширювали в міських групах. Авторизація для голосування спрацьовує не з першого разу, і навіть не з другого. Але я думаю, що це неуважність людей, які хочуть проголосувати на ходу, а треба зупинитися і вчитатися, що там від тебе хоче система", — розповіла Фокусу авторка петиції.

Платна парковка, Київ
Петиція для введення системи знижок на паркування для довколишніх мешканців будинків

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що через оновлену систему оплати паркувань охочим залишити автомобіль на платній стоянці під будинком у 1 зоні на цілий місяць доведеться заплатити понад 10 тисяч гривень. Також ми підрахували, що штраф за несплату паркування обійдеться власнику дешевше, ніж добросовісна оплата діб стоянки авто.