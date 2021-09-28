У Києві не можна безкоштовно залишати авто на платних паркуваннях біля своїх будинків, — "Київтранспарксервіс"

Комунальники розповіли Фокусу, що власники машин повинні платити за подібні паркування за стандартним тарифом. Чи передбачаються знижки для мешканців будинків, у КП відповідати не стали.

Нещодавно в Києві введена в дію оновлена система паркувань: по місту з'явилося більше платних місць для стоянки автомобілів, зокрема — у спальних районах, а сама вартість паркування підвищилася (1 зона — 5 грн/год, 2 зона — 25 грн/год, 3 зона — 35 грн/год). Втім, у киян немає можливості користуватися паркомісцями під своїми будинками безкоштовно або зі знижкою. Про це стало відомо з відповіді КП "Київтранспарксервіс" на запит Фокуса.

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Так, до нашої редакції звернулася мешканка Києва Наталія Ситник з проханням порушити питання введення по місту системи знижок на паркування для жителів будинків, біля яких з'явилися платні стоянки. Зокрема, така система діє у Львові: там жителі 1, 2, 3 і 4 зон (усього по місту їх 5) можуть паркувати автомобілі біля свого житла за пільговим тарифом 3 грн/год замість 5-30 грн/год.

Ситник також надіслала редакції Фокуса знімок записки, яку залишили під двірником автомобіля для інспекторів з паркування. У ній посилалися на рішення Київської міської ради від 26 вересня 2002 року №47/207, згідно з яким "жителям будинків, прилеглих до паркувальних майданчиків, надаються пільги для користування місцями за умови, якщо в радіусі 200 метрів від будинку стоянка транспортних засобів неможлива або заборонена, окрім як на території платного паркування".

"Бачила такі записки в Києві. Це водій залишив для інспекторів з паркування, оскільки паркує машину біля свого будинку при неможливості паркування у дворі — двір дуже маленький", — розповіла киянка.

[ + – ] Власник авто не хоче платити за повним тарифом за паркування під своїм будинком

Фокус відправив у КП "Київтранспарксервіс" запит, у якому запитав, чи розглядає влада Києва можливість введення по місту системи знижок або безкоштовних паркувань для мешканців прилеглих будинків. Втім, прямої відповіді на запитання ми не отримали: у підприємстві лише повідомили, що "чинними правилами не передбачено безкоштовне резидентне паркування, а мешканці будинків можуть залишати автомобілі на відведених або спеціально облаштованих майданчиках відповідно до чинних тарифів".

Також у "Київтранспарксервісі" розповіли, що з 1 по 27 вересня 2021 року їм надійшло 28 звернень від громадян щодо способів оплати послуг паркування, пільгових категорій громадян, резидентного паркування та паркування на прибудинкових територіях Києва.

У підприємстві також повідомили, що рішення Київської міської ради від 26 вересня 2002 року №47/207 втратило силу. Його скасували пунктом 7 рішення Київської міськради від 25 грудня 2008 року №1051/1051.

[ + – ] Відповідь "Київтранспарксервісу" на запит щодо платного паркування в Києві

[ + – ] Відповідь "Київтранспарксервісу" на запит щодо платного паркування в Києві

На сайті Київської міськради також опублікована петиція Наталії Ситник з пропозицією встановити пільгову плату за паркування для жителів будинків, що розташовані в 1 і 2 зонах. Автор звернення хоче, щоб для таких водіїв було встановлено тариф у розмірі 25% від стандартної вартості стоянки.

На момент публікації матеріалу під петицією зібралося менше 120 з необхідних 6 000 підписів.

"Петицію поширювали в міських групах. Авторизація для голосування спрацьовує не з першого разу, і навіть не з другого. Але я думаю, що це неуважність людей, які хочуть проголосувати на ходу, а треба зупинитися і вчитатися, що там від тебе хоче система", — розповіла Фокусу авторка петиції.

[ + – ] Петиція для введення системи знижок на паркування для довколишніх мешканців будинків

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що через оновлену систему оплати паркувань охочим залишити автомобіль на платній стоянці під будинком у 1 зоні на цілий місяць доведеться заплатити понад 10 тисяч гривень. Також ми підрахували, що штраф за несплату паркування обійдеться власнику дешевше, ніж добросовісна оплата діб стоянки авто.