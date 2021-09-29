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Украина 80 лет трагедии Бабьего Яра

В Киеве передумали ставить памятный камень бургомистру города при нацистах Багазию

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Памятный камень Багазию
Фото: Facebook | Фото памятного камня с сайта проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева"

Анкета Владимира Багазия исчезла с сайта проекта, который должен был установить камень, а в посольстве Германии заявили, что биография исторической фигуры изучена недостаточно.

С сайта проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева", который реализуется Украинским центром изучения истории Холокоста по инициативе Посольства Федеративной Республики Германии в Киеве при поддержке Киевской городской государственной администрации (КГГА), пропала анкета Владимира Багазия — деятеля Организации украинских националистов (ОУН), который в 1941-1942 годах был бургомистром Киева при нацистской оккупации. Теперь после перехода по ссылке, по которой ранее была информация о чиновнике, появляется сообщение о том, что страница не найдена.

памятный камень, багазий, бабий яр
Так сейчас отображается страница с биографией Владимира Багазия

С интерактивной карты изображение Багазия также исчезло.

памятный камень, багазий, бабий яр
Интерактивная карта проекта
Фото: Скриншот

При этом в кэше поисковой системы Google сохранилась старая версия страницы, где видно, что памятный камень Багазию вышеупомянутой фигуре должен быть установлен на улице Братской, 12.

памятный камень, багазий, бабий яр
Кэшированная копия страницы с биографией Владимира Багазия на сайте проекта
Фото: Скриншот

В кэше Google сохранилась и предыдущая версия интерактивной карты, на которой обозначено место установки памятного камня бургомистру.

памятный камень, багазий, бабий яр
Кэшированная копия карты Киева с обозначением мест, где должны установить камни преткновения

Для выяснения причины удаления информации о Багазие с сайта проекта Фокус обратился в Посольство Федеративной Республики Германия. Там нам рассказали, что камень решили не устанавливать по двум причинам: во-первых, биография Багазия на сегодняшний день исследована недостаточно; во-вторых, на первом этапе решили установить памятные камни исключительно тем, кто погиб, был спасен или был убит за то, что спасал людей в Бабьем Яру в 1941 году, в то время как Багазия убили не ранее 1942 года.

В дипломатическом представительстве отметили, что сами по себе камни, которые планируется установить, никого не славят. Их устанавливают в память о людях, которых преследовали и убивали нацисты, и если брать исключительно этот критерий, то Багазий под него подходит.

Спорность фигуры Багазия, по словам представительницы посольства, заключается в том, что, по некоторым данным он, будучи бургомистром, участвовал в сборе евреев для убийств. Также, если верить информации, изложенной в книге экс-главы КГГА Ивана Салия "Лицо столицы в судьбах ее руководителей", Багазий обращался к киевлянам со словами о том, что "победоносная немецкая армия освободила Украину от ж*до-большевистского господства".

Фокус решил узнать о причинах появления и последующего удаления анкеты Багазия в Украинском центре изучения Холокоста. В организации нам порекомендовали обратиться за комментарием к координатору проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева" Евгении Кифенко. Однако женщина на прямой вопрос журналиста о причинах исчезновения с сайта информации о Багазие не ответила, вместо этого пригласив нас на пресс-конференцию, которая состоится 30 сентября в пресс-центре "Укринформа". Темой брифинга будет установка вышеупомянутых камней.

Примечательно, что изначально на этой пресс-конференции должен был присутствовать мэр Киева Виталий Кличко, однако после публикации материала Фокуса о том, что в Киеве собираются установить памятный камень Владимиру Багазию, вместо фамилии градоначальника в анонсе мероприятия появилась фамилия его заместителя Валентина Мондриевского. Также в анонсе сказано, что на пресс-конференции будут присутствовать посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, директор украинского филиала института Гете Фабиан Мюльталер, историк Анатолий Подольский и представитель проекта "Камни преткновения" Анне Томас.

Накануне мы писали о том, что в КГГА открестились от установки памятного камня Багазию, руководившему Киевом при нацистах. Там заявили, что предложений по установке таких камней не поступало на рассмотрение профильной комиссии.