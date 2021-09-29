В Киеве передумали ставить памятный камень бургомистру города при нацистах Багазию

Анкета Владимира Багазия исчезла с сайта проекта, который должен был установить камень, а в посольстве Германии заявили, что биография исторической фигуры изучена недостаточно.

С сайта проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева", который реализуется Украинским центром изучения истории Холокоста по инициативе Посольства Федеративной Республики Германии в Киеве при поддержке Киевской городской государственной администрации (КГГА), пропала анкета Владимира Багазия — деятеля Организации украинских националистов (ОУН), который в 1941-1942 годах был бургомистром Киева при нацистской оккупации. Теперь после перехода по ссылке, по которой ранее была информация о чиновнике, появляется сообщение о том, что страница не найдена.

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[ + – ] Так сейчас отображается страница с биографией Владимира Багазия

С интерактивной карты изображение Багазия также исчезло.

[ + – ] Интерактивная карта проекта Фото: Скриншот

При этом в кэше поисковой системы Google сохранилась старая версия страницы, где видно, что памятный камень Багазию вышеупомянутой фигуре должен быть установлен на улице Братской, 12.

[ + – ] Кэшированная копия страницы с биографией Владимира Багазия на сайте проекта Фото: Скриншот

В кэше Google сохранилась и предыдущая версия интерактивной карты, на которой обозначено место установки памятного камня бургомистру.

[ + – ] Кэшированная копия карты Киева с обозначением мест, где должны установить камни преткновения

Для выяснения причины удаления информации о Багазие с сайта проекта Фокус обратился в Посольство Федеративной Республики Германия. Там нам рассказали, что камень решили не устанавливать по двум причинам: во-первых, биография Багазия на сегодняшний день исследована недостаточно; во-вторых, на первом этапе решили установить памятные камни исключительно тем, кто погиб, был спасен или был убит за то, что спасал людей в Бабьем Яру в 1941 году, в то время как Багазия убили не ранее 1942 года.

В дипломатическом представительстве отметили, что сами по себе камни, которые планируется установить, никого не славят. Их устанавливают в память о людях, которых преследовали и убивали нацисты, и если брать исключительно этот критерий, то Багазий под него подходит.

Спорность фигуры Багазия, по словам представительницы посольства, заключается в том, что, по некоторым данным он, будучи бургомистром, участвовал в сборе евреев для убийств. Также, если верить информации, изложенной в книге экс-главы КГГА Ивана Салия "Лицо столицы в судьбах ее руководителей", Багазий обращался к киевлянам со словами о том, что "победоносная немецкая армия освободила Украину от ж*до-большевистского господства".

Фокус решил узнать о причинах появления и последующего удаления анкеты Багазия в Украинском центре изучения Холокоста. В организации нам порекомендовали обратиться за комментарием к координатору проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева" Евгении Кифенко. Однако женщина на прямой вопрос журналиста о причинах исчезновения с сайта информации о Багазие не ответила, вместо этого пригласив нас на пресс-конференцию, которая состоится 30 сентября в пресс-центре "Укринформа". Темой брифинга будет установка вышеупомянутых камней.

Примечательно, что изначально на этой пресс-конференции должен был присутствовать мэр Киева Виталий Кличко, однако после публикации материала Фокуса о том, что в Киеве собираются установить памятный камень Владимиру Багазию, вместо фамилии градоначальника в анонсе мероприятия появилась фамилия его заместителя Валентина Мондриевского. Также в анонсе сказано, что на пресс-конференции будут присутствовать посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, директор украинского филиала института Гете Фабиан Мюльталер, историк Анатолий Подольский и представитель проекта "Камни преткновения" Анне Томас.

Накануне мы писали о том, что в КГГА открестились от установки памятного камня Багазию, руководившему Киевом при нацистах. Там заявили, что предложений по установке таких камней не поступало на рассмотрение профильной комиссии.