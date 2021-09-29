В Украине почти 6 тысяч школ не достигли вакцинации 80% персонала, - Ляшко (видео)

Глава Минздрава напомнил, что оффлайн обучение в условиях "красной" зоны ограничений возможно только в случае, если весь педколлектив завершил процесс иммунизации.

После введения нового карантина в Украине 6 тысяч школ все еще не достигли рекомендованного показателя вакцинации педагогических коллективов. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании правительства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Выступление министра здравоохранения Виктора Ляшко - с 20:00

По словам министра, около 6 тыс. школ в стране не вакцинировали своих сотрудников от коронавируса, не смотря на рекомендации правительства. Он напомнил, что оффлайн обучение в условиях "красной" зоны возможен будет только тогда, когда весь школьный коллектив прошел полный курс вакцинации.

"Находясь в "желтой" зоне эпидопасности больше 900 школ достигли 100-процентного охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины. Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации, и смогут работать даже при введении "красного "уровня эпидопасности", — сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что безопасность в школах – это не место для компромиссов, поскольку вирус распространяется в закрытом пространстве гораздо быстрее. Это создает опасность как для педагогов, так и для детей и их родителей.

"Кампания по вакцинации продолжается и Минздрав призывает всех, включая всех представителей сферы образования привиться от коронавирусна и таким образом защитить себя и своих близких от болезни",— отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что учебные заведения, в которых не будет вакцинировано 80% персонала, не смогут работать в "желтых" или "оранжевых" зонах карантина.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал денежную премию в 1 млн гривен тому учебному заведению, которое первым обеспечит стопроцентную вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.