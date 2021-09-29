В Україні майже 6 тисяч шкіл не досягнули вакцинації 80% персоналу, — Ляшко (відео)

Глава МОЗ нагадав, що офлайн навчання в умовах "червоної" зони обмежень можливе тільки в разі, якщо весь педколектив завершив процес імунізації.

Після введення нового карантину в Україні 6 тисяч шкіл все ще не досягли рекомендованого показника вакцинації педагогічних колективів. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на засіданні уряду.

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[ + – ] Виступ міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко — з 20:00

За словами міністра, близько 6 тис. шкіл у країні не вакцинували своїх співробітників від коронавірусу, не дивлячись на рекомендації уряду. Він нагадав, що офлайн навчання в умовах "червоної" зони можливе буде тільки тоді, коли весь шкільний колектив пройшов повний курс вакцинації.

"Перебуваючи в "жовтій" зоні епіднебезпеки більше 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення співробітників вакцинацією хоча б однієї дозою вакцини. Відповідно, отримавши повний курс вакцини, вони завершать повний курс вакцинації і зможуть працювати навіть при введенні "червоного" рівня епіднебезпеки", — сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що безпека в школах — це не місце для компромісів, оскільки вірус поширюється в закритому просторі набагато швидше. Це створює небезпеку як для педагогів, так і для дітей і їхніх батьків.

"Кампанія з вакцинації триває, і МОЗ закликає всіх, включаючи всіх представників сфери освіти, прищепитися від коронавірусу і таким чином захистити себе та своїх близьких від хвороби", — зазначив Ляшко.

Раніше повідомлялося, что навчальні заклади, у яких не буде вакциновано 80% персоналу, не зможуть працювати в "жовтих" або "помаранчевих" зонах карантину.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв грошову премію в 1 млн гривень тому навчальному закладу, який першим забезпечить стовідсоткову вакцинацію своїх співробітників від коронавірусу.