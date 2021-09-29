Тело пропавшего журналиста два месяца пролежало в морге Тернополя, — СМИ (фото)

Ярослав Буяк планировал лечь в больницу в июле и после госпитализации перестал выходить на связь с родными.

Тело 57-летнего тернопольского журналиста и ветерана АТО Ярослава Буяка два месяца пролежало в местном морге. Об этом пишет издание Zaxid.net.

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Ярослав Буяк бесследно исчез в конце июля. По словам брата ветерана АТО, журналист планировал лечь в больницу в июле, и несколько месяцев от него не было никаких сообщений.

"Мы обзвонили все больницы и морги. В том числе звонили и в этот морг при психо-наркологическом диспансере (где журналиста и нашли — ред.). Там нам дали четкий ответ, что человека Буяк Ярослав Евгеньевич или неизвестного мужчины лет 55-65 и определенного телосложения нет", — рассказывает Андрей Буяк.

[ + – ] Журналист Ярослав Буяк

Позже родственники пропавшего решили обратиться в полицию. После объявления всеукраинского розыска Ярослава Буяка стали искать среди неопознанных пациентов в больницах и трупов в моргах.

Тернопольская полиция утверждает, что неоднократно проверяли, может ли числиться пропавший среди пациентов и трупов в моргах, однако медики утверждали, что похожих людей на пропавшего журналиста у них нет.

Коллега пропавшего Владимир Андриишин рассказывает, что к розыску решили подключить местных журналистов, и поиски дали успех. Лишь после огласки в СМИ обнаружили Ярослава Буяка. Выяснилось, что 57-летний журналист и ветеран АТО скончался, и с конца июля его тело было в одном из местных моргов.

"Тело черное, все совсем черное — опухшее. Мы хотели сделать панихиду. Но отец сказал, что если его подвинуть раз, и потом второй раз занести, то тело просто разлетится", — вспоминает брат Ярослава.

Холодильные камеры в морге при психо-наркологическом диспансере не работали и в помещении была плюсовая температура. Перед опознанием сотрудник морга предупредил, что тело в ужасном состоянии.

Глава Тернопольской психоневрологической больницы Михаил Вовчук заявил, что Ярослав Буяк умер в результате несчастного случая — упал ночью. Около 3:00 ночи Ярослав Буяк пошел в туалет и резко упал в коридоре больницы. На место вызвали реанимационную бригаду, однако медики лишь констатировали смерть журналиста.

Медики также уверяют, что оформили тело Ярослава по существующей процедуре — ему повесили бирку с фамилией, а среди личных вещей был военный билет и мобильный телефон. Если на седьмой день родственники не забирают тело — руководство больницы должно проинформировать горсовет о покойнике. Однако, сотрудники морга не сообщили больнице, что тело Ярослава Буяка все еще находится у них.

По словам врачей, путаница могла возникнуть из-за того, что 57-летний журналист при зачислении на стационар не указал своих родственников, поэтому тело завезли в холодильную камеру, а справка о смерти Ярослава так и осталась в медучреждении.

В данный момент проводится служебная проверка, которая установит, кто именно должен был проинформировать о смерти Ярослава Буяка и при каких обстоятельствах тело мужчины почти два месяца лежало в морге.

[ + – ] Журналист Ярослав Буяк

Похороны состоятся не раньше середины следующей недели, поскольку родственники Ярослава Буяка хотят провести еще одну экспертизу, чтобы установить причину смерти журналиста. Более того, родственники ветерана АТО намерены судиться с работниками больницы и морга.

Андрей Буяк отметил, что даже после обнаружения тела его брата, в больнице происходят странные вещи.

"Отдали мне два телефона после долгих разговоров. Но в одном телефоне отсутствует карточка памяти, на которой Ярослав сохранял фото, видео. А другой телефон — память почищена под ноль, ничего нет, ни фото, ни видео, ни записей разговоров. А самое обидное, что я хотел забрать удостоверение УБД, но мне в больнице сказали, что его забрали полицейские. А в полиции меня заверили, что таких документов не забирали", — подытожил брат Ярослава в комментарии журналистам.

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