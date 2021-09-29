Тело пропавшего журналиста два месяца пролежало в морге Тернополя, — СМИ (фото)
Ярослав Буяк планировал лечь в больницу в июле и после госпитализации перестал выходить на связь с родными.
Тело 57-летнего тернопольского журналиста и ветерана АТО Ярослава Буяка два месяца пролежало в местном морге. Об этом пишет издание Zaxid.net.
Ярослав Буяк бесследно исчез в конце июля. По словам брата ветерана АТО, журналист планировал лечь в больницу в июле, и несколько месяцев от него не было никаких сообщений.
"Мы обзвонили все больницы и морги. В том числе звонили и в этот морг при психо-наркологическом диспансере (где журналиста и нашли — ред.). Там нам дали четкий ответ, что человека Буяк Ярослав Евгеньевич или неизвестного мужчины лет 55-65 и определенного телосложения нет", — рассказывает Андрей Буяк.
Позже родственники пропавшего решили обратиться в полицию. После объявления всеукраинского розыска Ярослава Буяка стали искать среди неопознанных пациентов в больницах и трупов в моргах.
Тернопольская полиция утверждает, что неоднократно проверяли, может ли числиться пропавший среди пациентов и трупов в моргах, однако медики утверждали, что похожих людей на пропавшего журналиста у них нет.
Коллега пропавшего Владимир Андриишин рассказывает, что к розыску решили подключить местных журналистов, и поиски дали успех. Лишь после огласки в СМИ обнаружили Ярослава Буяка. Выяснилось, что 57-летний журналист и ветеран АТО скончался, и с конца июля его тело было в одном из местных моргов.
"Тело черное, все совсем черное — опухшее. Мы хотели сделать панихиду. Но отец сказал, что если его подвинуть раз, и потом второй раз занести, то тело просто разлетится", — вспоминает брат Ярослава.
Холодильные камеры в морге при психо-наркологическом диспансере не работали и в помещении была плюсовая температура. Перед опознанием сотрудник морга предупредил, что тело в ужасном состоянии.
Глава Тернопольской психоневрологической больницы Михаил Вовчук заявил, что Ярослав Буяк умер в результате несчастного случая — упал ночью. Около 3:00 ночи Ярослав Буяк пошел в туалет и резко упал в коридоре больницы. На место вызвали реанимационную бригаду, однако медики лишь констатировали смерть журналиста.
Медики также уверяют, что оформили тело Ярослава по существующей процедуре — ему повесили бирку с фамилией, а среди личных вещей был военный билет и мобильный телефон. Если на седьмой день родственники не забирают тело — руководство больницы должно проинформировать горсовет о покойнике. Однако, сотрудники морга не сообщили больнице, что тело Ярослава Буяка все еще находится у них.
По словам врачей, путаница могла возникнуть из-за того, что 57-летний журналист при зачислении на стационар не указал своих родственников, поэтому тело завезли в холодильную камеру, а справка о смерти Ярослава так и осталась в медучреждении.
В данный момент проводится служебная проверка, которая установит, кто именно должен был проинформировать о смерти Ярослава Буяка и при каких обстоятельствах тело мужчины почти два месяца лежало в морге.
Похороны состоятся не раньше середины следующей недели, поскольку родственники Ярослава Буяка хотят провести еще одну экспертизу, чтобы установить причину смерти журналиста. Более того, родственники ветерана АТО намерены судиться с работниками больницы и морга.
Андрей Буяк отметил, что даже после обнаружения тела его брата, в больнице происходят странные вещи.
"Отдали мне два телефона после долгих разговоров. Но в одном телефоне отсутствует карточка памяти, на которой Ярослав сохранял фото, видео. А другой телефон — память почищена под ноль, ничего нет, ни фото, ни видео, ни записей разговоров. А самое обидное, что я хотел забрать удостоверение УБД, но мне в больнице сказали, что его забрали полицейские. А в полиции меня заверили, что таких документов не забирали", — подытожил брат Ярослава в комментарии журналистам.
Ранее Фокус сообщал про смерть известной украинской журналистки. 19 августа у журналистки Ольги Байвидович разболелась голова — женщина приняла обезболивающее и через несколько часов скончалась в результате сердечного приступа.
Также Фокус рассказывал, что скончалась другая украинская журналистка Анна Липковская. На 54-ом году жизни журналистка и театральный критик Анна Липковская скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.