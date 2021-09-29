Тіло зниклого журналіста два місяці пролежало в морзі Тернополя, — ЗМІ (фото)
Ярослав Буяк планував лягти в лікарню в липні та після госпіталізації перестав виходити на зв'язок із рідними.
Тіло 57-річного тернопільського журналіста та ветерана АТО Ярослава Буяка два місяці пролежало в місцевому морзі. Про це пише видання Zaxid.net.
Ярослав Буяк безслідно зник наприкінці липня. За словами брата ветерана АТО, журналіст планував лягти в лікарню в липні, і кілька місяців від нього не було ніяких повідомлень.
"Ми обдзвонили всі лікарні та морги. У тому числі дзвонили і в цей морг при психонаркологічному диспансері (де журналіста й знайшли — ред.). Там нам дали чітку відповідь, що людини Буяк Ярослав Євгенович або невідомого чоловіка років 55-65 і певної статури немає", — розповідає Андрій Буяк.
Пізніше родичі зниклого вирішили звернутися в поліцію. Після оголошення всеукраїнського розшуку Ярослава Буяка стали шукати серед невпізнаних пацієнтів у лікарнях і трупів у моргах.
Тернопільська поліція стверджує, що неодноразово перевіряли, чи може значитися зниклий серед пацієнтів і трупів у моргах, проте медики стверджували, що схожих людей на зниклого журналіста в них немає.
Колега зниклого Володимир Андріїшин розповідає, що до розшуку вирішили підключити місцевих журналістів, і пошуки дали успіх. Лише після розголосу в ЗМІ виявили Ярослава Буяка. З'ясувалося, що 57-річний журналіст і ветеран АТО помер і з кінця липня його тіло було в одному з місцевих моргів.
"Тіло чорне, все зовсім чорне — опухле. Ми хотіли зробити панахиду. Але батько сказав, що якщо його посунути раз, і потім удруге занести, то тіло просто розлетиться", — згадує брат Ярослава.
Холодильні камери в морзі при психонаркологічному диспансері не працювали, і в приміщенні була плюсова температура. Перед упізнанням співробітник моргу попередив, що тіло в жахливому стані.
Голова Тернопільської психоневрологічної лікарні Михайло Вовчук заявив, що Ярослав Буяк помер у результаті нещасного випадку — впав уночі. Близько 3:00 ночі Ярослав Буяк пішов у туалет і різко впав у коридорі лікарні. На місце викликали реанімаційну бригаду, проте медики лише констатували смерть журналіста.
Медики також запевняють, що оформили тіло Ярослава за наявною процедурою — йому повісили бирку з прізвищем, а серед особистих речей був військовий квиток і мобільний телефон. Якщо на сьомий день родичі не забирають тіло — керівництво лікарні має проінформувати міськраду про небіжчика. Однак співробітники моргу не повідомили лікарні, що тіло Ярослава Буяка все ще перебуває в них.
За словами лікарів, плутанина могла виникнути через те, що 57-річний журналіст при зарахуванні на стаціонар не вказав своїх родичів, тому тіло завезли в холодильну камеру, а довідка про смерть Ярослава так і залишилася в медустанові.
Зараз проводиться службова перевірка, яка встановить, хто саме повинен був проінформувати про смерть Ярослава Буяка та за яких обставин тіло чоловіка майже два місяці лежало в морзі.
Похорони відбудуться не раніше середини наступного тижня, оскільки родичі Ярослава Буяка хочуть провести ще одну експертизу, щоб встановити причину смерті журналіста. Більше того, родичі ветерана АТО намір судитися з працівниками лікарні та моргу.
Андрій Буяк зазначив, що навіть після виявлення тіла його брата в лікарні відбуваються дивні речі.
"Віддали мені два телефони після довгих розмов. Але в одному телефоні відсутня картка пам'яті, на якій Ярослав зберігав фото, відео. А інший телефон — пам'ять почищена під нуль, нічого немає, ні фото, ні відео, ні записів розмов. А найприкріше, що я хотів забрати посвідчення УБС, але мені в лікарні сказали, що його забрали поліцейські. А в поліції мене запевнили, що таких документів не забирали", — підсумував брат Ярослава в коментарі журналістам.
Раніше Фокус повідомляв про смерть відомої української журналістки. 19 серпня у журналістки Ольги Байвидович розболілася голова — жінка прийняла знеболювальне та через кілька годин померла в результаті серцевого нападу.
Також Фокус розповідав, що померла інша українська журналістка Ганна Липковська. На 54-му році життя журналістка та театральна критикиня Ганна Липковська померла від ускладнень, викликаних COVID-19.