Тіло зниклого журналіста два місяці пролежало в морзі Тернополя, — ЗМІ (фото)

Ярослав Буяк планував лягти в лікарню в липні та після госпіталізації перестав виходити на зв'язок із рідними.

Тіло 57-річного тернопільського журналіста та ветерана АТО Ярослава Буяка два місяці пролежало в місцевому морзі. Про це пише видання Zaxid.net.

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Ярослав Буяк безслідно зник наприкінці липня. За словами брата ветерана АТО, журналіст планував лягти в лікарню в липні, і кілька місяців від нього не було ніяких повідомлень.

"Ми обдзвонили всі лікарні та морги. У тому числі дзвонили і в цей морг при психонаркологічному диспансері (де журналіста й знайшли — ред.). Там нам дали чітку відповідь, що людини Буяк Ярослав Євгенович або невідомого чоловіка років 55-65 і певної статури немає", — розповідає Андрій Буяк.

[ + – ] Журналіст Ярослав Буяк

Пізніше родичі зниклого вирішили звернутися в поліцію. Після оголошення всеукраїнського розшуку Ярослава Буяка стали шукати серед невпізнаних пацієнтів у лікарнях і трупів у моргах.

Тернопільська поліція стверджує, що неодноразово перевіряли, чи може значитися зниклий серед пацієнтів і трупів у моргах, проте медики стверджували, що схожих людей на зниклого журналіста в них немає.

Колега зниклого Володимир Андріїшин розповідає, що до розшуку вирішили підключити місцевих журналістів, і пошуки дали успіх. Лише після розголосу в ЗМІ виявили Ярослава Буяка. З'ясувалося, що 57-річний журналіст і ветеран АТО помер і з кінця липня його тіло було в одному з місцевих моргів.

"Тіло чорне, все зовсім чорне — опухле. Ми хотіли зробити панахиду. Але батько сказав, що якщо його посунути раз, і потім удруге занести, то тіло просто розлетиться", — згадує брат Ярослава.

Холодильні камери в морзі при психонаркологічному диспансері не працювали, і в приміщенні була плюсова температура. Перед упізнанням співробітник моргу попередив, що тіло в жахливому стані.

Голова Тернопільської психоневрологічної лікарні Михайло Вовчук заявив, що Ярослав Буяк помер у результаті нещасного випадку — впав уночі. Близько 3:00 ночі Ярослав Буяк пішов у туалет і різко впав у коридорі лікарні. На місце викликали реанімаційну бригаду, проте медики лише констатували смерть журналіста.

Медики також запевняють, що оформили тіло Ярослава за наявною процедурою — йому повісили бирку з прізвищем, а серед особистих речей був військовий квиток і мобільний телефон. Якщо на сьомий день родичі не забирають тіло — керівництво лікарні має проінформувати міськраду про небіжчика. Однак співробітники моргу не повідомили лікарні, що тіло Ярослава Буяка все ще перебуває в них.

За словами лікарів, плутанина могла виникнути через те, що 57-річний журналіст при зарахуванні на стаціонар не вказав своїх родичів, тому тіло завезли в холодильну камеру, а довідка про смерть Ярослава так і залишилася в медустанові.

Зараз проводиться службова перевірка, яка встановить, хто саме повинен був проінформувати про смерть Ярослава Буяка та за яких обставин тіло чоловіка майже два місяці лежало в морзі.

[ + – ] Журналіст Ярослав Буяк

Похорони відбудуться не раніше середини наступного тижня, оскільки родичі Ярослава Буяка хочуть провести ще одну експертизу, щоб встановити причину смерті журналіста. Більше того, родичі ветерана АТО намір судитися з працівниками лікарні та моргу.

Андрій Буяк зазначив, що навіть після виявлення тіла його брата в лікарні відбуваються дивні речі.

"Віддали мені два телефони після довгих розмов. Але в одному телефоні відсутня картка пам'яті, на якій Ярослав зберігав фото, відео. А інший телефон — пам'ять почищена під нуль, нічого немає, ні фото, ні відео, ні записів розмов. А найприкріше, що я хотів забрати посвідчення УБС, але мені в лікарні сказали, що його забрали поліцейські. А в поліції мене запевнили, що таких документів не забирали", — підсумував брат Ярослава в коментарі журналістам.

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