Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе
Больше летальных случаев за сутки выявили только в России. При этом в общемировом рейтинге смертности Украина попала в первую десятку.
По итогам суток вторника, 28 сентября, Украина заняла второе место в рейтинге суточной смертности от коронавирусной болезни среди стран Европы с показателем в 217 летальных случаев за сутки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте статистики Worldometers.
Первая пятерка рейтинга суточной смертности в Европе выглядит следующим образом:
- Россия — 857 летальных случаев;
- Украина — 217;
- Румыния — 207;
- Великобритания — 150;
- Болгария — 87.
Далее идут Германия, Италия, Сербия, Греция, Франция — там показатель суточной смертности находится в диапазоне от 70 до 42 летальных случаев.
Что касается общемирового рейтинга летальных случаев за сутки, то в этом случае Украина заняла место в первой десятке, оказавшись на восьмом месте, между Турцией (227 летальных случаев, седьмое место) и Малайзией (208 смертей, девятое место). Возглавили рейтинг Соединенные Штаты с показателем в 2 190 смертей от коронавирусной болезни за сутки.
Первая десятка глобального рейтинга смертности выглядит так:
- США — 2 190;
- Россия — 857;
- Мексика — 700;
- Бразилия — 643;
- Индия — 309;
- Иран — 272;
- Турция — 227;
- Украина — 217;
- Малайзия — 208;
- Румыния — 207.
Всего с начала пандемии коронавирусной болезни в мире выявили 234 033 672 случаев COVID-19 (+488 480 за сутки), умерли 4 787 536 пациентов с этим диагнозом (+8 807), выявлено 210 857 506 случаев выздоровления (+514 103), активных случаев болезни — 18 388 630.
Напомним, 28 сентября коронавирус на территории Украины подтвердился у 9 666 человек, в больницы с COVID-19 попали 2 855 пациентов.
Ранее украинские ученые утверждали, что Украина окажется в европейской тройке лидеров по заболеваемости COVID-19 за сутки уже меньше чем через две недели.