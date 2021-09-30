Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе

Больше летальных случаев за сутки выявили только в России. При этом в общемировом рейтинге смертности Украина попала в первую десятку.

По итогам суток вторника, 28 сентября, Украина заняла второе место в рейтинге суточной смертности от коронавирусной болезни среди стран Европы с показателем в 217 летальных случаев за сутки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте статистики Worldometers.

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Первая пятерка рейтинга суточной смертности в Европе выглядит следующим образом:

Россия — 857 летальных случаев; Украина — 217; Румыния — 207; Великобритания — 150; Болгария — 87.

Далее идут Германия, Италия, Сербия, Греция, Франция — там показатель суточной смертности находится в диапазоне от 70 до 42 летальных случаев.

[ + – ] Рейтинг смертности от коронавируса в Европе за сутки

Что касается общемирового рейтинга летальных случаев за сутки, то в этом случае Украина заняла место в первой десятке, оказавшись на восьмом месте, между Турцией (227 летальных случаев, седьмое место) и Малайзией (208 смертей, девятое место). Возглавили рейтинг Соединенные Штаты с показателем в 2 190 смертей от коронавирусной болезни за сутки.

Первая десятка глобального рейтинга смертности выглядит так:

США — 2 190; Россия — 857; Мексика — 700; Бразилия — 643; Индия — 309; Иран — 272; Турция — 227; Украина — 217; Малайзия — 208; Румыния — 207.

[ + – ] Общемировой рейтинг смертности от коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирусной болезни в мире выявили 234 033 672 случаев COVID-19 (+488 480 за сутки), умерли 4 787 536 пациентов с этим диагнозом (+8 807), выявлено 210 857 506 случаев выздоровления (+514 103), активных случаев болезни — 18 388 630.

Напомним, 28 сентября коронавирус на территории Украины подтвердился у 9 666 человек, в больницы с COVID-19 попали 2 855 пациентов.

Ранее украинские ученые утверждали, что Украина окажется в европейской тройке лидеров по заболеваемости COVID-19 за сутки уже меньше чем через две недели.