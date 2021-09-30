UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине

Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе

2090
Коронавирус, рейтинг, Европа, смертность
Фото: zp.gov.ua | Украина выбилась в лидеры по смертности от коронавируса в Европе

Больше летальных случаев за сутки выявили только в России. При этом в общемировом рейтинге смертности Украина попала в первую десятку.

По итогам суток вторника, 28 сентября, Украина заняла второе место в рейтинге суточной смертности от коронавирусной болезни среди стран Европы с показателем в 217 летальных случаев за сутки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте статистики Worldometers.

Первая пятерка рейтинга суточной смертности в Европе выглядит следующим образом:

  1. Россия — 857 летальных случаев;
  2. Украина — 217;
  3. Румыния — 207;
  4. Великобритания — 150;
  5. Болгария — 87.

Далее идут Германия, Италия, Сербия, Греция, Франция — там показатель суточной смертности находится в диапазоне от 70 до 42 летальных случаев.

коронавирус, смертность, Европа
Рейтинг смертности от коронавируса в Европе за сутки

Что касается общемирового рейтинга летальных случаев за сутки, то в этом случае Украина заняла место в первой десятке, оказавшись на восьмом месте, между Турцией (227 летальных случаев, седьмое место) и Малайзией (208 смертей, девятое место). Возглавили рейтинг Соединенные Штаты с показателем в 2 190 смертей от коронавирусной болезни за сутки.

Первая десятка глобального рейтинга смертности выглядит так:

  1. США — 2 190;
  2. Россия — 857;
  3. Мексика — 700;
  4. Бразилия — 643;
  5. Индия — 309;
  6. Иран — 272;
  7. Турция — 227;
  8. Украина — 217;
  9. Малайзия — 208;
  10. Румыния — 207.
коронавирус, смертность, мир
Общемировой рейтинг смертности от коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирусной болезни в мире выявили 234 033 672 случаев COVID-19 (+488 480 за сутки), умерли 4 787 536 пациентов с этим диагнозом (+8 807), выявлено 210 857 506 случаев выздоровления (+514 103), активных случаев болезни — 18 388 630.

Напомним, 28 сентября коронавирус на территории Украины подтвердился у 9 666 человек, в больницы с COVID-19 попали 2 855 пациентов.

Ранее украинские ученые утверждали, что Украина окажется в европейской тройке лидеров по заболеваемости COVID-19 за сутки уже меньше чем через две недели.