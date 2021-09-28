Украина оказалась в шаге от попадания в тройку лидеров по заболеваемости COVID-19 в Европе

По данным экспертов Киевской школы экономики, это может произойти уже через две недели. На данный момент страна находится в пятерке лидеров по этому показателю.

Украина уже через две недели может оказаться в первой тройке лидеров стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19. В стране уже сейчас стремительно растут показатели новых случаев и госпитализации с этой болезнью. Об этом в ходе онлайн-презентации результатов исследования сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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"Вопрос попадания в тройку лидеров (по заболеваемости) это вопрос одной-двух недель. Через две недели мы сможем увидеть тройку лидеров: Великобритания, Румыния и Украина", — сказал эксперт.

Также Ганиченко отметил, что рост показателей госпитализаций и новых случаев за последнюю неделю упал почти вдвое. По его словам, госпитализаций стало больше на 28%, в то время как за неделю до этого показатель составлял +51%, а количество новых случаев коронавирусной болезни увеличилось на 36% (за неделю до этого — на 68%).

В то же время госпитализации с коронавирусом в Украине более чем на 50% превышают показатель выписок. Занятость коек для пациентов с COVID-19 составляет 27% (+10 за неделю). Наиболее критическая ситуация с коронавирусом зафиксирована в Черновицкой, Харьковской и Луганской областях — эти регионы приближаются к "красному" уровню эпидемической опасности, там вскоре могут быть введены соответствующие карантинные ограничения.

Напомним, за прошедшие сутки понедельника, 27 сентября, в Украине выявили 6 552 новых случаев коронавируса. При этом ровно месяц назад этот показатель едва превышал 2 тысячи.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в Одессе больные коронавирусом муж и жена скончались от COVID-19 в инфекционной больнице с разницей в полчаса.

Тем временем министр здравоохранения Украины сообщил, что если большинство граждан вакцинируются от коронавируса, весной 2022 года могут быть отменены карантинные ограничения.