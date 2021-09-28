Україна опинилася в кроці від потрапляння до трійки лідерів за захворюваністю COVID-19 в Європі

За даними експертів Київської школи економіки, це може статися вже через два тижні. Наразі країна знаходиться в п'ятірці лідерів за цим показником.

Україна вже через два тижні може опинитися в першій трійці лідерів країн Європи за рівнем захворюваності COVID-19. У країні вже зараз стрімко зростають показники нових випадків і госпіталізації з цією хворобою. Про це в процесі онлайн-презентації результатів дослідження повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

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"Питання потрапляння до трійки лідерів (за захворюваністю) це питання одного-двох тижнів. Через два тижні ми зможемо побачити трійку лідерів: Великобританія, Румунія та Україна", — сказав експерт.

Також Ганиченко зазначив, що зростання показників госпіталізацій і нових випадків за останній тиждень впав майже вдвічі. За його словами, госпіталізацій стало більше на 28%, у той час як за тиждень до цього показник становив +51%, а кількість нових випадків коронавірусної хвороби збільшилася на 36% (за тиждень до цього — на 68%).

У той же час госпіталізації з коронавірусом в Україні більш ніж на 50% перевищують показник виписок. Зайнятість ліжок для пацієнтів із COVID-19 становить 27% (+10 за тиждень). Найбільш критична ситуація з коронавірусом зафіксована в Чернівецькій, Харківській та Луганській областях — ці регіони наближаються до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, там незабаром можуть бути введені відповідні карантинні обмеження.

Нагадаємо, за минулу добу понеділка, 27 вересня, в Україні зафіксували 6 552 нові випадки коронавірусу. При цьому рівно місяць тому цей показник ледве перевищував 2 тисячі.

Раніше Фокус розповідав про те, як в Одесі хворі коронавірусом чоловік і дружина померли від COVID-19 в інфекційній лікарні з різницею в пів години.

Тим часом міністр охорони здоров'я України повідомив, що якщо більшість громадян вакцинуються від коронавірусу, навесні 2022 року можуть бути скасовані карантинні обмеження.