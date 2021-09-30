Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 у Європі
Більше летальних випадків за добу виявили тільки в Росії. При цьому в загальносвітовому рейтингу смертності Україна потрапила в першу десятку.
За підсумками доби вівторка, 28 вересня, Україна посіла друге місце в рейтингу добової смертності від коронавірусної хвороби серед країн Європи з показником у 217 летальних випадків за добу. Про це свідчать дані, розміщені на сайті статистики Worldometers.
Перша п'ятірка рейтингу добової смертності в Європі виглядає наступним чином:
- Росія — 857 летальних випадків;
- Україна — 217;
- Румунія — 207;
- Великобританія — 150;
- Болгарія — 87.
Далі йдуть Німеччина, Італія, Сербія, Греція, Франція — там показник добової смертності перебуває в діапазоні від 70 до 42 летальних випадків.
Що стосується загальносвітового рейтингу летальних випадків за добу, то в цьому випадку Україна зайняла місце в першій десятці, опинившись на восьмому місці між Туреччиною (227 летальних випадків, сьоме місце) та Малайзією (208 смертей, дев'яте місце). Очолили рейтинг Сполучені Штати з показником у 2 190 смертей від коронавірусної хвороби за добу.
Перша десятка глобального рейтингу смертності має такий вигляд:
- США — 2 190;
- Росія — 857;
- Мексика — 700;
- Бразилія — 643;
- Індія — 309;
- Іран — 272;
- Туреччина — 227;
- Україна — 217;
- Малайзія — 208;
- Румунія — 207.
Усього з початку пандемії коронавірусної хвороби у світі виявили 234 033 672 випадки COVID-19 (+488 480 за добу), померли 4 787 536 пацієнтів із цим діагнозом (+8 807), виявлено 210 857 506 випадків одужання (+514 103), активних випадків хвороби — 18 388 630.
Нагадаємо, 28 вересня коронавірус на території України підтвердився у 9 666 осіб, у лікарні з COVID-19 потрапило 2 855 пацієнтів.
Раніше українські вчені стверджували, що Україна опиниться в європейській трійці лідерів із захворюваності COVID-19 за добу вже менше ніж через два тижні.