Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 у Європі

Більше летальних випадків за добу виявили тільки в Росії. При цьому в загальносвітовому рейтингу смертності Україна потрапила в першу десятку.

За підсумками доби вівторка, 28 вересня, Україна посіла друге місце в рейтингу добової смертності від коронавірусної хвороби серед країн Європи з показником у 217 летальних випадків за добу. Про це свідчать дані, розміщені на сайті статистики Worldometers.

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Перша п'ятірка рейтингу добової смертності в Європі виглядає наступним чином:

Росія — 857 летальних випадків; Україна — 217; Румунія — 207; Великобританія — 150; Болгарія — 87.

Далі йдуть Німеччина, Італія, Сербія, Греція, Франція — там показник добової смертності перебуває в діапазоні від 70 до 42 летальних випадків.

[ + – ] Рейтинг смертності від коронавірусу в Європі за добу

Що стосується загальносвітового рейтингу летальних випадків за добу, то в цьому випадку Україна зайняла місце в першій десятці, опинившись на восьмому місці між Туреччиною (227 летальних випадків, сьоме місце) та Малайзією (208 смертей, дев'яте місце). Очолили рейтинг Сполучені Штати з показником у 2 190 смертей від коронавірусної хвороби за добу.

Перша десятка глобального рейтингу смертності має такий вигляд:

США — 2 190; Росія — 857; Мексика — 700; Бразилія — 643; Індія — 309; Іран — 272; Туреччина — 227; Україна — 217; Малайзія — 208; Румунія — 207.

[ + – ] Загальносвітовий рейтинг смертності від коронавірусу

Усього з початку пандемії коронавірусної хвороби у світі виявили 234 033 672 випадки COVID-19 (+488 480 за добу), померли 4 787 536 пацієнтів із цим діагнозом (+8 807), виявлено 210 857 506 випадків одужання (+514 103), активних випадків хвороби — 18 388 630.

Нагадаємо, 28 вересня коронавірус на території України підтвердився у 9 666 осіб, у лікарні з COVID-19 потрапило 2 855 пацієнтів.

Раніше українські вчені стверджували, що Україна опиниться в європейській трійці лідерів із захворюваності COVID-19 за добу вже менше ніж через два тижні.