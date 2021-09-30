В Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда (видео)

В штурме принимали участие как юные, так и пожилые днепряне. Охране пришлось сдерживать их металлическим ограждением.

Разгоряченные покупатели 29 сентября в Днепре устроили давку на входе в магазин одежды "Эконом-класс". Об этом сообщили очевидцы в местном паблике.

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Судя по опубликованному видео, в штурме магазина принимали участие как молодежь, так и взрослые люди. Охранники с трудом пытались противостоять им, используя металлическое ограждение.

Отметим, что подобные случаи – не редкость в разных городах Украины. Так в феврале в Каменском Днепропетровской области при подобном событии толпа чуть не затоптала пожилую женщину, которую перед этим сбили с ног.

Повторяются подобные события и в Днепре, о них сообщают местные СМИ, и пишут в соцсетях.

Высказываются предположения, что некоторые из таких "штурмов" могу быть специально спровоцированными самими магазинами. Они для них становятся маркетинговым ходом, призванным показать популярность торговой точки.

В целом же, люди видимо знают, когда в магазине происходит завоз товара, и стремятся первыми попасть в торговый зал.

Напомним, в Австралии женщина приобрела в магазине секонд-хенда пиджак в отличном состоянии и, довольная покупкой, отправилась домой. Там, внимательно рассмотрев покупку, она нашла в кармане записку. "Похороните меня в этом пиджаке", – говорилось в ней.

Ранее Фокус сообщал, что в США появился модный журнал, на страницах которого демонстрируется только секонд-хенд.