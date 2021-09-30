У Дніпрі покупці штурмом взяли магазин секонд-генду (відео)

У штурмі брали участь як юні, так і літні дніпряни. Охороні довелося стримувати їх металевою огорожею.

Розпалені покупці 29 вересня в Дніпрі влаштували тисняву на вході в магазин одягу "Економ-клас". Про це повідомили очевидці в місцевому пабліку.

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Судячи з опублікованого відео, у штурмі магазину брала участь як молодь, так і дорослі люди. Охоронці насилу намагалися протистояти їм, використовуючи металеву огорожу.

Відзначимо, що подібні випадки — не рідкість у різних містах України. Так у лютому в Кам'янському Дніпропетровської області при подібній події натовп ледь не затоптав жінку похилого віку, яку перед цим збили з ніг.

Повторюються подібні події і в Дніпрі, про них повідомляють місцеві ЗМІ та пишуть у соцмережах.

Висловлюють припущення, що деякі з таких "штурмів" можуть бути спеціально спровокованими самими магазинами. Вони для них стають маркетинговим ходом, покликаним показати популярність торгової точки.

У цілому ж, люди, мабуть, знають, коли в магазині відбувається завезення товару і прагнуть першими потрапити в торговельний зал.

Нагадаємо, в Австралії жінка придбала в магазині секонд-генду піджак у відмінному стані і, задоволена покупкою, вирушила додому. Там, уважно розглянувши покупку, вона знайшла в кишені записку. "Поховайте мене в цьому піджаку", — говорилося в ній.

Раніше Фокус повідомляв, що в США з'явився модний журнал, на сторінках якого демонструється тільки секонд-генд.