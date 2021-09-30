Жителям Мукачево за COVID-прививку обещают самокаты, велосипеды и Renault Duster

Участвовать в акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" может каждый мукачевец, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса.

Мукачевский городской совет одобрил программу содействия предотвращению COVID-19, сообщает в четверг, 30 сентября пресс-служба горсовета.

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Этой программой предусмотрено, в том числе, проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", участники которой смогут выиграть ценные призы.

Мукачевцы, которые пройдут полный курс вакцинации, получат шанс стать обладателем одного из 15 велосипедов, телевизоров или электросамокатов. Главный приз акции – автомобиль Renault Duster. На подарки уже выделены 1,2 млн гривен.

Уточняется, что принять участие в акции сможет любой житель Мукачево, прошедший полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, в Таиланде среди вакцинированных от COVID-19 в одной из северных провинций страны каждую неделю разыгрывают ценный приз – корову стоимостью около 320 долларов США.

Также мы писали, что в Великобритании пара, пережившая коронавирус, разыгрывает BMW и дом за 230 тысяч фунтов стерлингов в лотерею.

Фокус сообщал о том, что почти каждый двадцатый украинец верит в миф о том, что под видом вакцинации от коронавируса людям вводят неизвестные вещества или устройства для контроля их сознания и поведения.