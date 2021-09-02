Социологи показали, сколько украинцев верят в теорию о чипировании при вакцинации от COVID

Четверть украинцев не хотят прививаться от коронавируса ни при каких условиях, а каждый десятый верит в заговор международных корпораций.

Почти каждый двадцатый украинец (5,7%) верит в миф о том, что под видом вакцинации от коронавируса людям вводят неизвестные вещества или устройства, чтобы контролировать их сознание и поведение. Больше всего приверженцев этой теории в восточных областях — 7,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины с 1 по 12 августа.

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Всего 25,5% опрошенных заявили, что вовсе не намерены вакцинироваться от коронавируса, при этом в южном регионе таких почти половина (48,1%).

В то же время большинство украинцев считают, что вакцинация поможет преодолеть пандемию — 43,4% уверены, что прививки должны быть добровольными, а 13,4% выступили за обязательную вакцинацию. Сторонников обязательной вакцинации больше в центре страны (20,2%), а меньше всего их на юге (4,4%),

Вместе с тем 15,1% украинцев считают, что вакцинация несет большие риски для здоровья, чем сама коронавирусная болезнь. Каждый десятый опрошенный (10,2%) верит в теорию заговора о том, что вакцинацию начали международные корпорации для собственного обогащения и никакого влияния на распространение болезни она не несет.

По последним данным, за все время пандемии коронавирусной болезни в Украине скончались более 50 тысяч человек с этим диагнозом. Также в последнее время растет и число госпитализаций пациентов с COVID-19.

В стране все активнее распространяется штамм коронавируса "Дельта", который отличается большей заразностью. По данным исследователей, именно он и приведет к осенней вспышке коронавируса в Украине. Ранее Фокус разбирался, какой будет новая волна COVID-19.