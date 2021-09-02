Соціологи показали, скільки українців вірить у теорію про чіпування при вакцинації від COVID

Чверть українців не хочуть робити щеплення від коронавірусу ні за яких умов, а кожен десятий вірить у змову міжнародних корпорацій.

Майже кожен двадцятий українець (5,7%) вірить у міф про те, що під виглядом вакцинації від коронавірусу людям вводять невідомі речовини або пристрої, щоб контролювати їхню свідомість і поведінку. Найбільше прихильників цієї теорії в східних областях — 7,1%. Про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 1 по 12 серпня.

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Всього 25,5% опитаних заявили, що зовсім не мають наміру вакцинуватися від коронавірусу, при цьому в південному регіоні таких майже половина (48,1%).

У той же час більшість українців вважають, що вакцинація допоможе подолати пандемію — 43,4% впевнені, що щеплення повинні бути добровільними, а 13,4% виступили за обов'язкову вакцинацію. Прихильників обов'язкової вакцинації більше в центрі країни (20,2%), а найменше їх на півдні (4,4%),

Разом із тим 15,1% українців вважають, що вакцинація несе більші ризики для здоров'я, ніж сама коронавірусна хвороба. Кожен десятий опитаний (10,2%) вірить у теорію змови про те, що вакцинацію почали міжнародні корпорації для власного збагачення і ніякого впливу на поширення хвороби вона не несе.

За останніми даними, за весь час пандемії коронавірусної хвороби в Україні померли понад 50 тисяч осіб із цим діагнозом. Також останнім часом зростає й число госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

В країні все активніше поширюється штам коронавірусу "Дельта", який відрізняється більшою заразністю. За даними дослідників, саме він і призведе до осіннього спалаху коронавірусу в Україні. Раніше Фокус розбирався, якою буде нова хвиля COVID-19.