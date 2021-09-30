Жителям Мукачевого за COVID-щеплення обіцяють самокати, велосипеди і Renault Duster

Брати участь в акції "Вакцинуйся. Збережи життя" може кожен мукачівець, який пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Мукачівська міська рада схвалила програму сприяння запобіганню COVID-19, повідомляє в четвер, 30 вересня пресслужба міськради.

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Цією програмою передбачено, зокрема, проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя", учасники якої зможуть виграти цінні призи.

Мукачівці, які пройдуть повний курс вакцинації, отримають шанс стати володарем одного з 15 велосипедів, телевізорів або електросамокатів. Головний приз акції — автомобіль Renault Duster. На подарунки вже виділені 1,2 млн гривень.

Уточнюється, що взяти участь в акції зможе будь-який житель Мукачевого, який пройшов повний курс вакцинації від коронаіирусної інфекції.

Нагадаємо, у Таїланді серед вакцинованих від COVID-19 в одній з північних провінцій країни щотижня розігрують цінний приз — корову вартістю близько 320 доларів США.

Також ми писали, що у Великій Британії пара, яка пережила коронавірус, розігрує BMW і будинок за 230 тисяч фунтів стерлінгів у лотерею.

Фокус повідомляв про те, що майже кожен двадцятий українець вірить у міф про те, що під виглядом вакцинації від коронавірусу людям вводять невідомі речовини або пристрої для контролю їхньої свідомості і поведінки.