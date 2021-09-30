Карантин в Украине отменят, если вакцинированы будут 70% населения, — Ляшко

Глава Минздрава рассказал, что при достижении 70% вакцинированных наша страна сможет повторить опыт Великобритании и Дании, которые отменили ограничения.

Карантин в Украине отменят при условии, что в стране вакцинируют 70% взрослого населения. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, если Украина дойдет показателя в 70% вакцинированного населения — страна может повторить пример Великобритании и Дании, в которых при подобных охватах иммунизации и росте заболеваемости отменили карантинные ограничения.

"У нас может быть так же", — подчеркнул Ляшко на брифинге.

Глава Минздрава также предупредил, что Украине преждевременно переходить на массовую вакцинацию подростков, пока в стране не получат прививки как минимум 50-70% взрослого населения.

На сегодня, как уверяет Виктор Ляшко, нет предпосылок для введения в Украине тотального локдауна. Все области соответствуют желтому уровню эпидемической опасности, в которых заведения могут работать при условии, если 80% персонала получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Новую вспышку коронавирусной болезни глава Минздрава назвал "пандемией невакцинированных". Более 90% госпитализированных пациентов не получали прививку от COVID-19, а 80% летальных случаев приходится на людей старше 60 лет, из которых 90% не проходили вакцинацию.

Ранее Фокус уже рассказывал про возможную отмену карантина в Украине. По словам Виктора Ляшко, если до Нового года большинство граждан вакцинируются от COVID-19, уже весной в стране могут отменить карантинные ограничения для населения.

Также Фокус сообщал, что Украина перешла в желтую зону карантина и объяснял, какие ограничения для населения вступили в силу.