Карантин в Україні скасують, якщо вакциновані будуть 70% населення, — Ляшко

Глава МОЗ розповів, що за умов досягнення 70% вакцинованих наша країна зможе повторити досвід Великобританії та Данії, які скасували обмеження.

Карантин в Україні скасують за умови, що в країні вакцинують 70% дорослого населення. Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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За його словами, якщо Україна дійде показника 70% вакцинованого населення — країна може повторити приклад Великобританії і Данії, в яких при подібних масштабах імунізації і зростанні захворюваності скасували карантинні обмеження.

"У нас може бути так само", — підкреслив Ляшко на брифінгу.

Глава МОЗ також попередив, що Україні передчасно переходити на масову вакцинацію підлітків, поки в країні не отримають щеплення як мінімум 50-70% дорослого населення.

На сьогодні, як запевняє Віктор Ляшко, немає передумов для введення в Україні тотального локдауну. Усі області відповідають жовтому рівню епідемічної небезпеки, в яких заклади можуть працювати за умови, якщо 80% персоналу отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Новий спалах коронавірусної хвороби глава МОЗ назвав "пандемією невакцинованих". Понад 90% госпіталізованих пацієнтів не отримували щеплення від COVID-19, а 80% летальних випадків припадає на людей старше 60 років, з яких 90% не проходили вакцинацію.

Раніше Фокус уже розповідав про можливе скасування карантину в Україні. За словами Віктора Ляшка, якщо до Нового року більшість громадян вакцинуються від COVID-19, уже навесні в країні можуть скасувати карантинні обмеження для населення.

Також Фокус повідомляв, що Україна перейшла в жовту зону карантину і пояснював, які обмеження для населення набрали чинності.