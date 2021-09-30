Всеукраинский совет церквей выступил против навязывания "гендерной идеологии"

Инициаторы резолюции утверждают, что институт семьи в Украине столкнулся с "деструктивной критикой со стороны некоторых политиков и общественных деятелей".

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), принял резолюцию, в которой призвал украинское правительство содействовать в противостоянии навязывания гендерной идеологии. Резолюция опубликована на сайте ВСЦиРО.

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Прежде всего, было сказано о необходимости разработки государственной политики в отношении защиты традиционных семейных ценностей. В резолюции Совета говорится, что институт семьи, как важнейший социальный институт в государстве, в настоящее время сталкивается с агрессивной и деструктивной критикой со стороны некоторых политиков и общественных деятелей.

Также подчеркивается, что традиционные семейные ценности являются самыми основными в Украине, что подтверждено не только Священным Писанием, но и положением ст. 51 Конституции Украины и ст 5 Семейного кодекса Украины.

Совет также уточнили, что в последнее время в стране проводятся социальные эксперименты по навязыванию произвола в гендерной самоидентификации. Авторы резолюции считают, что гендерная идеология и отрицание признаков маскулинности у мужчин и женственности у женщин несет существенные угрозы для института семьи.

"Навязывание гендерной идеологии имеет негативные последствия в виде попыток обесценить идеал семьи и брачного союза женщины и мужчины, сопровождается целенаправленным ограничением свободы слова и свободы вероисповедания", — говорится в тексте.

Помимо этого, упоминяется печальную статистику семейных разводов, количество сирот в стране, а также случаи домашнего насилия, что в целом дополняет демографический кризис в Украине.

Напомним, в немецкий Бундестаг впервые в истории избралась трансгендерная женщина. По информации журналистов, речь идет о кандидатке от партии "Зеленые" Тессе Гансерер.

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