Всеукраїнська рада церков виступила проти нав'язування "гендерної ідеології"

Ініціатори резолюції стверджують, що інститут сім'ї в Україні зіткнувся з "деструктивною критикою з боку деяких політиків і громадських діячів".

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ухвалила резолюцію, у якій закликала український уряд сприяти в протистоянні нав'язування гендерної ідеології. Резолюція опублікована на сайті ВРЦіРО.

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Перш за все, було сказано про необхідність розробки державної політики щодо захисту традиційних сімейних цінностей. У резолюції Ради йдеться, що інститут сім'ї як найважливіший соціальний інститут у державі наразі стикається з агресивною і деструктивною критикою з боку деяких політиків і громадських діячів.

Також підкреслюється, що традиційні сімейні цінності є основними в Україні, що підтверджено не тільки Святим Письмом, а й положенням ст. 51 Конституції України та ст. 5 Сімейного кодексу України.

Рада також уточнила, що останнім часом у країні проводяться соціальні експерименти з нав'язування свавілля в гендерній самоідентифікації. Автори резолюції вважають, що гендерна ідеологія і заперечення ознак маскулінності в чоловіків та жіночності в жінок несе істотні загрози для інституту сім'ї.

"Нав'язування гендерної ідеології має негативні наслідки у вигляді спроб знецінити ідеал сім'ї та шлюбного союзу жінки і чоловіка, супроводжується цілеспрямованим обмеженням свободи слова і свободи віросповідання", — йдеться в тексті.

Крім цього, згадується сумна статистика сімейних розлучень, кількість сиріт у країні, а також випадки домашнього насильства, що в цілому доповнює демографічну кризу в Україні.

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