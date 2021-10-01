Статистика коронавируса на 1 октября: 12034 новых случая, 2637 госпитализаций

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружено в Харьковской и Львовской областях.

За сутки, 30 сентября в Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 059, медработников – 248). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 12 034 человек;

госпитализированы – 2 637;

умерли – 172;

выписаны из больниц – 3 264.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 47,9%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 025 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

23 сентября – 2 060;

24 сентября – 2 035;

25 сентября – 2 325;

26 сентября – 1 478;

27 сентября – 1 288;

28 сентября – 2855;

29 сентября – 2556.

Статистика смертности за последние семь дней:

23 сентября – 140;

24 сентября – 133;

25 сентября – 69;

26 сентября – 94;

27 сентября – 143;

28 сентября – 217;

29 сентября – 194.

За минувшие сутки в Украине проведено 132 445 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 89 002;

методом ИФА – 10 265;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 178.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 1 225 случаев;

Львовская обл. – 794;

Запорожская обл. – 770;

Донецкая обл. – 745;

Днепропетровская обл. – 725.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 435 413 человек;

умерли – 56 446;

проведено ПЦР-тестов – 12 875 426.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 19 806 ковид-пациентов, рост показателя – 33%. Число суточных госпитализаций выросло на 25%.

Он отмечает, что в Украине катастрофически низкий объем тестирования. 90 тысяч тестирований в день, по словам Истребина, это "ничтожно мало".

"Думаю на следующий неделе будем штурмовать максимум прошлого года", – прогнозирует аналитик.

[ + – ] Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Недельная динамика. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Новые случаи. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Сглаженные новые случаи. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Число новых случаев за 7 дней. Автор: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 129 533 человека. Из них вторую дозу получили 57 265 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 072 803 человека, из них полностью иммунизированы – 5 674 722, первую дозу вакцины получили 7 072 801 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что 98% умерших от коронавируса украинцев старше 60 лет не были вакцинированы.

Также Фокус писал, что в Мукачево за COVID-прививку жителям города пообещали самокаты, велосипеды и Renault Duster.