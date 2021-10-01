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Статистика коронавируса на 1 октября: 12034 новых случая, 2637 госпитализаций

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Фото: Житомир.Life | Больной коронавирусом

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружено в Харьковской и Львовской областях.

За сутки, 30 сентября в Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 059, медработников – 248). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 12 034 человек;
  • госпитализированы – 2 637;
  • умерли – 172;
  • выписаны из больниц – 3 264.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 47,9%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 025 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 23 сентября – 2 060;
  • 24 сентября – 2 035;
  • 25 сентября – 2 325;
  • 26 сентября – 1 478;
  • 27 сентября – 1 288;
  • 28 сентября – 2855;
  • 29 сентября – 2556.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 23 сентября – 140;
  • 24 сентября – 133;
  • 25 сентября – 69;
  • 26 сентября – 94;
  • 27 сентября – 143;
  • 28 сентября – 217;
  • 29 сентября – 194.

За минувшие сутки в Украине проведено 132 445 тестирований, среди которых:

  • методом ПЦР – 89 002;
  • методом ИФА – 10 265;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 178.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Харьковская обл. – 1 225 случаев;
  • Львовская обл. – 794;
  • Запорожская обл. – 770;
  • Донецкая обл. – 745;
  • Днепропетровская обл. – 725.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 435 413 человек;
  • умерли – 56 446;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 875 426.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 19 806 ковид-пациентов, рост показателя – 33%. Число суточных госпитализаций выросло на 25%.

Он отмечает, что в Украине катастрофически низкий объем тестирования. 90 тысяч тестирований в день, по словам Истребина, это "ничтожно мало".

"Думаю на следующий неделе будем штурмовать максимум прошлого года", – прогнозирует аналитик.

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Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин
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Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин
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Новые случаи. Автор: Евгений Истребин
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Сглаженные новые случаи. Автор: Евгений Истребин
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Число новых случаев за 7 дней. Автор: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 129 533 человека. Из них вторую дозу получили 57 265 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 072 803 человека, из них полностью иммунизированы – 5 674 722, первую дозу вакцины получили 7 072 801 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что 98% умерших от коронавируса украинцев старше 60 лет не были вакцинированы.

Также Фокус писал, что в Мукачево за COVID-прививку жителям города пообещали самокаты, велосипеды и Renault Duster.