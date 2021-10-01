Статистика коронавируса на 1 октября: 12034 новых случая, 2637 госпитализаций
Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружено в Харьковской и Львовской областях.
За сутки, 30 сентября в Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 059, медработников – 248). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 12 034 человек;
- госпитализированы – 2 637;
- умерли – 172;
- выписаны из больниц – 3 264.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 47,9%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 025 коек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 23 сентября – 2 060;
- 24 сентября – 2 035;
- 25 сентября – 2 325;
- 26 сентября – 1 478;
- 27 сентября – 1 288;
- 28 сентября – 2855;
- 29 сентября – 2556.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 23 сентября – 140;
- 24 сентября – 133;
- 25 сентября – 69;
- 26 сентября – 94;
- 27 сентября – 143;
- 28 сентября – 217;
- 29 сентября – 194.
За минувшие сутки в Украине проведено 132 445 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 89 002;
- методом ИФА – 10 265;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 178.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 1 225 случаев;
- Львовская обл. – 794;
- Запорожская обл. – 770;
- Донецкая обл. – 745;
- Днепропетровская обл. – 725.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 435 413 человек;
- умерли – 56 446;
- проведено ПЦР-тестов – 12 875 426.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 19 806 ковид-пациентов, рост показателя – 33%. Число суточных госпитализаций выросло на 25%.
Он отмечает, что в Украине катастрофически низкий объем тестирования. 90 тысяч тестирований в день, по словам Истребина, это "ничтожно мало".
"Думаю на следующий неделе будем штурмовать максимум прошлого года", – прогнозирует аналитик.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 129 533 человека. Из них вторую дозу получили 57 265 человек.
С начала прививочной кампании привиты 7 072 803 человека, из них полностью иммунизированы – 5 674 722, первую дозу вакцины получили 7 072 801 человек.
Ранее в Минздраве сообщили, что 98% умерших от коронавируса украинцев старше 60 лет не были вакцинированы.
Также Фокус писал, что в Мукачево за COVID-прививку жителям города пообещали самокаты, велосипеды и Renault Duster.