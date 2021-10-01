Статистика коронавірусу на 1 жовтня: 12034 нових випадки, 2637 госпіталізацій
Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено в Харківській і Львівській областях.
За добу, 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 059, медпрацівників — 248). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Усього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 12 034 особи;
- госпіталізовані — 2 637;
- померли — 172;
- виписані з лікарень — 3 264.
Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 47,9%. Під коронавірусних хворих наразі виділені 40 025 ліжок.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 23 вересня — 2 060;
- 24 вересня — 2 035;
- 25 вересня — 2 325;
- 26 вересня — 1 478;
- 27 вересня — 1 288;
- 28 вересня — 2855;
- 29 вересня — 2556.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 23 вересня — 140;
- 24 вересня — 133;
- 25 вересня — 69;
- 26 вересня — 94;
- 27 вересня — 143;
- 28 вересня — 217;
- 29 вересня — 194.
За минулу добу в Україні проведено 132 445 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 89 002;
- методом ІФА — 10 265;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 178.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська обл. — 1 225 випадків;
- Львівська обл. — 794;
- Запорізька обл. — 770;
- Донецька обл. — 745;
- Дніпропетровська обл. — 725.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 435 413 осіб;
- померли — 56 446;
- проведено ПЛР-тестів — 12 875 426.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 19 806 ковід-пацієнтів, зростання показника — 33%. Число добових госпіталізацій зросло на 25%.
Він зазначає, що в Україні катастрофічно низький обсяг тестування. 90 тисяч тестувань на день, за словами Істребіна, це "нікчемно мало".
"Думаю, наступного тижня штурмуватимемо максимум минулого року", — прогнозує аналітик.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 129 533 особи. З них другу дозу отримали 57 265 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 072 803 людини, з них повністю імунізовані — 5 674 722, першу дозу вакцини отримали 7 072 801 особа.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 98% померлих від коронавірусу українців старше 60 років не були вакциновані.
Також Фокус писав, що в Мукачеві за COVID-щеплення жителям міста пообіцяли самокати, велосипеди і Renault Duster.