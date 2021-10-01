Статистика коронавірусу на 1 жовтня: 12034 нових випадки, 2637 госпіталізацій

Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено в Харківській і Львівській областях.

За добу, 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 059, медпрацівників — 248). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Усього за минулу добу в Україні:

захворіли — 12 034 особи;

госпіталізовані — 2 637;

померли — 172;

виписані з лікарень — 3 264.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 47,9%. Під коронавірусних хворих наразі виділені 40 025 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

23 вересня — 2 060;

24 вересня — 2 035;

25 вересня — 2 325;

26 вересня — 1 478;

27 вересня — 1 288;

28 вересня — 2855;

29 вересня — 2556.

Статистика смертності за останні сім днів:

23 вересня — 140;

24 вересня — 133;

25 вересня — 69;

26 вересня — 94;

27 вересня — 143;

28 вересня — 217;

29 вересня — 194.

За минулу добу в Україні проведено 132 445 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 89 002;

методом ІФА — 10 265;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 178.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська обл. — 1 225 випадків;

Львівська обл. — 794;

Запорізька обл. — 770;

Донецька обл. — 745;

Дніпропетровська обл. — 725.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 435 413 осіб;

померли — 56 446;

проведено ПЛР-тестів — 12 875 426.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 19 806 ковід-пацієнтів, зростання показника — 33%. Число добових госпіталізацій зросло на 25%.

Він зазначає, що в Україні катастрофічно низький обсяг тестування. 90 тисяч тестувань на день, за словами Істребіна, це "нікчемно мало".

"Думаю, наступного тижня штурмуватимемо максимум минулого року", — прогнозує аналітик.

[ + – ] Кількість пацієнтів у лікарнях. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Кількість летальних випадків. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Тижнева динаміка. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Нові випадки. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Згладжені нові випадки. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Число нових випадків за 7 днів. Автор: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 129 533 особи. З них другу дозу отримали 57 265 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 072 803 людини, з них повністю імунізовані — 5 674 722, першу дозу вакцини отримали 7 072 801 особа.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 98% померлих від коронавірусу українців старше 60 років не були вакциновані.

Також Фокус писав, що в Мукачеві за COVID-щеплення жителям міста пообіцяли самокати, велосипеди і Renault Duster.