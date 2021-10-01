Перепутал трубы. В Кропивницком мужчина на неделю оставил без газа 20 многоэтажек (видео)

Во время ремонта местный житель ошибочно подсоединил газовую трубу к магистрали, предназначенной для воды.

В Кропивницком местный житель должен заплатить газовщикам 350 тысяч гривен в связи с тем, что в результате своей халатности оставил без газового снабжения 20 многоэтажных домов, идет речь в сюжете ТСН.

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Сообщается, что мужчина во время установки газового котла перепутал трубы: к газовой магистрали он подсоединил трубу, по которой в систему подавалась вода.

В результате этого ремонтники несколько дней сливали воду, попавшую в газовые магистрали: вода заполнила полтора километра труб.

После этого газовщикам пришлось сушить и продувать трубы, в итоге на ликвидацию аварии было потрачено 350 тысяч гривен.

[ + – ] Ремонтные работы в Кропивницком

Суспильне уточняет, что в итоге мужчина признал свою вину и согласился оплатить эту сумму.

"Владелец квартиры согласился заплатить штраф. Он сказал, что у него нет такой суммы, поэтому мы подготовим договор о реструктуризации долга, чтобы мужчина платил частями", – сообщил глава местной газовой службы Сергей Тимофеев.

Напомним, в апреле прошлого года столичным газовщикам пришлось вытаскивать пластиковые бутылки из Вечного огоня в связи с тем, что его пламя почти погасло.

Также мы рассказывали, что в Николаеве один из местных жителей во время самовольного подключения газового водонагревателя перепутал шланги и подключил воду к газопроводу. В итоге в 169 квартирах многоэтажки из газовых приборов полилась вода.