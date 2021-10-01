Переплутав труби. У Кропивницькому чоловік на тиждень залишив без газу 20 багатоповерхівок (відео)

Під час ремонту місцевий житель помилково під'єднав газову трубу до магістралі, призначену для води.

У Кропивницькому місцевий житель повинен заплатити газовикам 350 тисяч гривень у зв'язку з тим, що внаслідок своєї недбалості залишив без газового постачання 20 багатоповерхових будинків, йдеться в сюжеті ТСН.

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Повідомляється, що чоловік під час установлення газового котла переплутав труби: до газової магістралі він під'єднав трубу, через яку в систему подавалася вода.

Унаслідок цього ремонтники кілька днів зливали воду, що потрапила в газові магістралі: вода заповнила півтора кілометри труб.

Після цього газовикам довелося сушити і продувати труби, зрештою на ліквідацію аварії було витрачено 350 тисяч гривень.

[ + – ] Ремонтні роботи в Кропивницькому

Суспільне уточнює, що зрештою чоловік визнав свою провину і погодився оплатити цю суму.

"Власник квартири погодився заплатити штраф. Він сказав, що в нього немає такої суми, тому ми підготуємо договір про реструктуризацію боргу, щоб чоловік платив частинами", — повідомив глава місцевої газової служби Сергій Тимофєєв.

Нагадаємо, в квітні минулого року столичним газовикам довелося витягувати пластикові пляшки з Вічного вогню в зв'язку з тим, що його полум'я майже згасло.

Також ми розповідали, що в Миколаєві один із місцевих жителів під час самовільного підключення газового водонагрівача переплутав шланги і підключив воду до газопроводу. Зрештою в 169 квартирах багатоповерхівки з газових приладів полилася вода.