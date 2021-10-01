В Киеве из пневматики ранили водителя главы Госархива (фото)

Злоумышленник стрелял с балкона жилого дома.

Водитель главы Государственной архивной службы был ранен в четверг, 30 сентября. Угрозы его жизни нет, стрелок задержан, сообщил глава Госархива Алексей Хромов.

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[ + – ] Алексей Хромов и его водитель Сергей

Он добавил, что был в командировке в Виннице, куда поехал на поезде. Его служебный автомобиль оставался в так называемом архивном городке на Соломенской, 24. В момент, когда водитель (его зовут Сергей) находился возле гаража, из соседнего дома по нему совершили один или несколько выстрелов.

Пуля или дробь задела подбородок водителя. "Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка", – добавил глава Госархива.

Хромов подчеркнул, что не знает мотивов стрелявшего, ни с чем произошедшее не связывает и просит не выдвигать конспирологические теории.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию Киева сообщило, что стреляли из пневматического оружия.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство).

Злоумышленник стрелял с балкона жилого дома и, по предварительным данным, попал в автомобиль и ранил водителя главы Госархива случайно.

Напомним, в начале сентября 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета в одной из школ Полтавы и ранила двух педагогов.

22 сентября в одном из кафе Черкасс неизвестный устроил стрельбу, в результате несколько человек получили ранения. Одним из них оказался местный бизнесмен Михаил Козлов, который впоследствии скончался в больнице.