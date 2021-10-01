У Києві з пневматики поранили водія глави Держархіву (фото)

Зловмисник стріляв із балкона житлового будинку.

Водій голови Державної архівної служби був поранений у четвер, 30 вересня. Загрози його життю немає, стрілок затриманий, повідомив глава Держархіву Олексій Хромов.

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[ + – ] Олексій Хромов і його водій Сергій

Він додав, що був у відрядженні у Вінниці, куди поїхав на потязі. Його службовий автомобіль залишався в так званому архівному містечку на Солом'янській, 24. У момент, коли водій (його звуть Сергій) перебував біля гаража, із сусіднього будинку по ньому зробили один або кілька пострілів.

Куля або дріб зачепила підборіддя водія. "Швидка допомога та поліція відпрацювали добре. Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця", — додав глава Держархіву.

Хромов підкреслив, що не знає мотивів того, хто стріляв, ні з чим подію не пов'язує та просить не висувати конспірологічних теорій.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поліцію Києва повідомило, що стріляли з пневматичної зброї.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст. 296 КК (хуліганство).

Зловмисник стріляв із балкона житлового будинку і, за попередніми даними, потрапив в автомобіль і поранив водія глави Держархіву випадково.

Нагадаємо, на початку вересня 19-річна дівчина влаштувала стрілянину з арбалета в одній зі шкіл Полтави та поранила двох педагогів.

22 вересня в одному з кафе Черкас невідомий влаштував стрілянину, у результаті кілька людей отримали поранення. Одним із них виявився місцевий бізнесмен Михайло Козлов, який згодом помер у лікарні.