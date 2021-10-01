Виталий Кличко спел песню про мэра в киевском клубе (видео)

Городской голова Киева исполнил композицию "Одного дня я стану мером" с солистом группы Karta Svitu Иваном Маруничем.

Городской голова Киева Виталий Кличко исполнил в столичном клубе песню "Одного дня я стану мером". Видеоролик опубликовал в своем Facebook солист Karta Svitu Иван Марунич.

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Выступление Виталия Кличко состоялось 30 сентября в одном из киевских клубов в рамках первого сольного концерта группы Karta Svitu.

Еще летом солист группы Karta Svitu Иван Марунич опубликовал песню "Одного дня я стану мером" и видео к ней. В своей композиции музыкант рассказал, что на должности городского головы ежедневно проводил брифинги, на которых информировал жителей Киева о ситуации в столице. Также Иван Марунич упомянул в песне запуск поездов "Интерсити" на Троещину и напомнил, что Виталий Кличко любит велопробежки по улицам Киева.

[ + – ] Песня Ивана Марунича "Одного дня я стану мером"

Городской голова Киева Виталий Кличко оценил песню солиста Karta Svitu Ивана Марунича и записал короткий видеоответ с небольшим стихотворением.

"Зачем тебе эти бессонные ночи, каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться, музыкой лучше продолжай заниматься", — заявил Кличко в обращении к музыканту.

[ + – ] Реакция Кличко на песню "Одного дня я стану мером"

А в четверг, 30 сентября, Виталий Кличко в одном из киевских клубов выступил вместе с солистом Karta Svitu Иваном Маруничем, исполнив песню "Одного дня я стану мером".

"Это случилось", — коротко подписал музыкант видео из столичного клуба.

[ + – ] Виталий Кличко спел песню "Одного дня я стану мером"

Ранее Фокус сообщал, что песня о Кличко "Одного дня я стану мером" попала в ТОП лучших новинок Apple Music. В композицию группы Karta Svitu добавили известные "афоризмы" киевского мэра.

Также Фокус рассказывал, как Виталий Кличко отметил свое 50-летие. Мэр Киева по случаю 50-го дня рождения проехал 50 километров на велосипеде, взобрался на гору Казбек высотой более 5 тысяч метров, прыгнул с парашютом с высоты около 5 км и подтянулся на турнике 50 раз.