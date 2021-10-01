Віталій Кличко заспівав пісню про мера в київському клубі (відео)

Міський голова Києва виконав композицію "Одного дня я стану мером" із солістом групи Karta Svitu Іваном Маруничем.

Міський голова Києва Віталій Кличко виконав у столичному клубі пісню "Одного дня я стану мером". Відеоролик опублікував у своєму Facebook соліст Karta Svitu Іван Марунич.

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Виступ Віталія Кличка відбувся 30 вересня в одному з київських клубів у межах першого сольного концерту групи Karta Svitu.

Ще влітку соліст групи Karta Svitu Іван Марунич опублікував пісню "Одного дня я стану мером" і відео до неї. У своїй композиції музикант розповів, що на посаді міського голови щодня проводив брифінги, на яких інформував жителів Києва про ситуацію в столиці. Також Іван Марунич згадав у пісні запуск поїздів "Інтерсіті" на Троєщину і нагадав, що Віталій Кличко любить велопробіжки вулицями Києва.

[ + – ] Пісня Івана Марунича "Одного дня я стану мером"

Міський голова Києва Віталій Кличко оцінив пісню соліста Karta Svitu Івана Марунича і записав коротку відеовідповідь з невеликим віршем.

"Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимося, скільки ти зможеш протриматися, музикою краще продовжуй займатися", — заявив Кличко в зверненні до музиканта.

[ + – ] Реакція Кличка на пісню "Одного дня я стану мером"

А в четвер, 30 вересня, Віталій Кличко в одному з київських клубів виступив разом із солістом Karta Svitu Іваном Маруничем, виконавши пісню "Одного дня я стану мером".

"Це сталося", — коротко підписав музикант відео зі столичного клубу.

[ + – ] Віталій Кличко заспівав пісню "Одного дня я стану мером"

Раніше Фокус повідомляв, що пісня про Кличка "Одного дня я стану мером" потрапила в ТОП кращих новинок Apple Music. У композицію групи Karta Svitu додали відомі "афоризми" київського мера.

Також Фокус розповідав, як Віталій Кличко відсвяткував своє 50-річчя. Мер Києва з нагоди 50-го дня народження проїхав 50 кілометрів на велосипеді, виліз на гору Казбек висотою понад 5 тисяч метрів, стрибнув із парашутом із висоти майже 5 км і підтягнувся на турніку 50 разів.